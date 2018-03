Qué tiene que saber sobre las transferencias con un App

La operación puede ser rápida pero no se puede disponer del dinero de forma inmediata

Llevar dinero en el bolsillo es cada vez más raro. Quizá se tengan pequeñas cantidades en la cartera o monederos pero no suele ser mucho porque la mayor parte de los pagos se pueden hacer con tarjetas o con aplicaciones del celular.

Y no solo en los comercios o restaurantes, también se puede pagar con un app a un amigo que se hace cargo de la cuenta de una cena. O se puede comprar algo de segunda mano y mandar el dinero a quien lo vende. Estos sistemas se conocen como P2P (de par a par).

Es todo comodidad pero también, y con respecto a las apps, hay algunas consideraciones a tener en cuenta como hna puesto en evidencia las quejas sobre Vemmo en la Comisión Federal de Comercio, FTC. La empresa, que está operada por PayPal ha llegado a un acuerdo con la FTC para resolver estas quejas que apuntaban a problemas que se han encontrado los clientes sobre cuándo está disponible el dinero que se recibe además de discutir cuestiones de privacidad.

Lo que hay que saber es que cuando se recibe una transferencia ese dinero no está inmediatamente disponible. Esta app usaba frases como “dinero acreditado a tu balance de Vemmo” y se ofrecía la opción de dejarlos en Vemmo o transferirlos a la cuenta de cheques. La idea de inmediatez en los pagos ha llevado a muchos usuarios a pensar que en cuanto recibían la notificación ya tenían en su poder el pago acordado. Pero no es así y Vemmo se ha comprometido a cambiar la redacción de la notificación para que nadie tenga dudas sobre ello.

Las transferencias son objeto revisión y verificación pero esto no se hace hasta que el dinero se deposita en la cuenta del banco. Es entonces cuando se verifica si el pago es fraudulento o se ha hecho con una cuenta que carece de fondos. Es decir que pasa un tiempo hasta saber si se dispone del dinero y el usuario debe confirmar que el depósito llegó a su cuenta antes de contar con ese dinero. En el blog de la FTC se recuerda que la transferencia puede tomar días sobre todo si ha desatado alarmas de fraude o necesita una revisión adicional.

Este lapso de tiempo abre la puerta al fraude.

Si recibe una transferencia de alguien que no conoce no cuente con ese dinero hasta que se haya verificado la transacción al ser depositada en la cuenta. Por ejemplo, si decide vender entradas de un partido al que no puede ir o un mueble que ya no necesita y su comprador le paga con un app, no entregue las entradas o la mesa inmediatamente. Podría llevarse unos sorpresa unos días más tarde de ver que el dinero no ha llegado nunca a su cuenta porque le pagaron desde una cuenta sin fondos y haber perdido las entradas o la mesa.

Otro de los problemas es la privacidad. La red social de Vemmo muestra las transacciones que se han ido haciendo con la aplicación y el mensaje que las acompaña. Evitar que esto ocurra y mantener el anonimato de cada uno es toda una producción porque hay que restringir las posibilidades de visibilidad tanto del que paga como del que recibe y hacer ajustes que no son del todo obvios.

Todos los sistemas de pago P2P requieren acceso a la información financiera y no está de más reforzar las medidas de seguridad de las cuentas además de hacer énfasis en que la privacidad es el primer paso.