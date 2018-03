Un joven regala su anillo de compromiso a través de Facebook

El compromiso de boda puede suponer un gran paso por lo que la gente decide acudir menos al altar

Steven Crocker, de Virginia Beach, Virginia, estaba enamorado y listo para comprometerse. Pero un mes antes de que planeara arrodillarse para formular la gran pregunta, el joven de 23 años se vio solo.

Bueno, no tan solo. Con un anillo de compromiso de $1,700 dólares.

“Estaba muy triste”, dijo frente a las cámaras de TODAY Style. “Mi madre se enteró, así que mientras yo estaba en el trabajo, se tomó la molestia de esconder el anillo para que no lo viera”.

La relación de año y medio de Crocker y su ex terminó en noviembre. Pasaron los meses y Crocker sintió que por fin estaba listo para afrontar su nueva situación. Estaba listo para ver de nuevo el anillo de oro blanco de 14 quilates.

Hay muchas formas de deshacerse de anillos de compromiso . Una de las opciones que barajó fue venderlo. “Fui a algunas tiendas y no me ofrecían mucho dinero”, dijo. “No se trataba del dinero para mí. Se trataba del amor y de que ninguna cantidad de dinero llenaría el vacío”.

Esta semana, llevó el asunto a Facebook, ofreciendo un anillo de compromiso gratis. Crocker está tratando de regalar el anillo a “un chico o chica que está tan enamorado de su pareja, que quiera dar el siguiente paso, pero no puede permitirse un anillo”, dice la publicación.

Desde que compartió su sentido mensaje el 5 de marzo, Crocker recibió una gran cantidad de correos electrónicos y mensajes.

“En una mañana tenía 960 correos electrónicos no leídos. He leído probablemente 150. Tengo más de 100 mensajes de Facebook que he estado tratando de filtrar. No voy a elegir a nadie hasta que los lea a todos. Probablemente debería haber fijado un plazo de tiempo”.

Crocker espera encontrar una persona especial Sus criterios son simples y es probable que consulte a sus padres sobre la elección final. “Estoy buscando a alguien que … pueda decir que el anillo significa tanto para ellos como lo significa para mí”.

Gente de Argentina, Nueva Zelanda, Canadá, Escocia y todos los Estados Unidos lo contactaron.

Entre esos muchos correos electrónicos y mensajes, este joven que se define como alguien tímido, también está recibiendo atención de las damas que esperan salir con él, pero esta no era su intención en absoluto.

Crocker ha hablado con su ex desde que terminaron las cosas y está dispuesto a volver a estar con ella, pero, “no va a esperar sentado”, dijo.

Ya sea que los dos vuelvan a estar juntos o no, Crocker insiste: no está renunciando al amor.