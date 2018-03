Chiquis Rivera triste por Esteban Loaiza por no tomar buenas decisiones

El viudo de Jenni Rivera se encuentra en serios problemas legales

Chiquis Rivera tiene muchos motivos para estar feliz, el estreno de su programa de televisión “The Riveras” y el lanzamiento de su disco “Entre Botellas”, sin embargo, la cantante dice estar entristecida por lo que ocurre con Esteban Loaiza.

Como bien sabemos, el viudo de Jenni Rivera fue detenido por narcotráfico y ahora enfrenta un proceso legal que lo podría dejar tras las rejas.

“Es algo muy triste“, dijo Rivera a LA Mix. “Se ha dicho mucho de su persona y la verdad es que me da tristeza por su familia. No digo que sea mala persona y a lo mejor no hizo muy buenas decisiones“.