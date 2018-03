Los Ángeles albergará la novena (y penúltima) película de Tarantino: “Once Upon a Time in Hollywood”

Tarantino se reúne con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, a quienes sitúa en Los Ángeles de 1969

Quentin Tarantino, popular director de Pulp Fiction (1995) y Kill Bill (2003-2004), prepara su novena película: Once Upon a Time in Hollywood. También será, según él, la penúltima que realice, completándose así la decena perfecta. Su estreno está previsto para el 9 de agosto de 2019, pero la expectación ya está servida.

El título de Once Upon a Time in Hollywood emula el de Once Upon a Time in the West (1968) y Once Upon a Time in America (1984), dos de las producciones más míticas de Sergio Leone, todo un ídolo del cineasta de Tennessee. Su amigo Robert Rodriguez ya realizó este homenaje a los títulos de Leone en Once Upon a Time in Mexico (2003).

En palabras del propio Tarantino, la historia tiene lugar en Los Ángeles en 1969, en el mejor momento del Hollywood hippy. Los dos personajes principales son Rick Dalton (Leonardo DiCaprio, con quien Tarantino trabajó ya en Django desencadenado, 2012), ex estrella de una serie del oeste, y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt, con Tarantino trabajó ya en Malditos bastardos, 2008), quienes luchan por triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Rick tiene además una vecina de muy famosa, la actriz y modelo Sharon Tate (Margot Robbie, quien se estrena a las órdenes del cineasta pero ya compartió pantalla con DiCaprio en El lobo de Wall Street, 2012).

Además de las tres estrellas mencionadas, se baraja la presencia de los populares Jennifer Lawrence, Al Pacino, Tom Cruise y, claro está, Samuel L. Jackson, todo un habitual del cineasta. Pero tan sólo son rumores. En cualquier caso: nombres de Óscar para una película de Óscar, un premio que Tarantino todavía ha ganado sólo como guionista (nunca como director).

El rodaje comenzará en verano de 2018. Ya que Miramax y The Weinstein Company están fuera de juego, en principio la producción correrá a cargo de será Sony Pictures.