El controvertido uso de Twitter de Trump Jr. pudo haber llevado a su divorcio

Siguen conociéndose detalles de la ruptura entre el hijo del presidente Donald Trump Jr. y su esposa Vanessa quien finalmente el día de ayer presentó los papeles para su divorcio del hijo del magnate.

Según amigos cercanos a la pareja desde que Trump Jr. llegó al poder junto con su padre en enero de 2017 un nueva obsesión habría tomado su vida, su uso excesivo y muchas veces controversial de Twitter, informó Page Six.

Según fuentes cercanas a Trump Jr., entrevistadas por el New York post, “el hijo mayor del presidente Donald Trump “parece haber cambiado recientemente, y sus amigos están preocupados por él”.

Estas preocupaciones aumentaron después de que Trump Jr. recientemente le dio “like” a un tweet que vinculaba los antidepresivos con los asesinatos masivos así como otro par de tuits que cuestionan los motivos del adolescente superviviente del tiroteo masivo de Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida.

Según Page Six el divorció de la pareja se deben a los constantes viajes de Trump Jr, así como a sus controvertidos tweets.

A continuación una muestra de los tuits del hijo de Trump que según la publicación rosa habrían levantado ampolla en la pareja.

El segundo tweet fue luego borrado por su autor, pero sugirió que el sobreviviente de la masacre de Parkland, David Hogg, estaba “protegiendo a su padre”, quien anteriormente se desempeñó como agente del FBI en la oficina de campo de Miami.

Otro ejemplo es el tuit al que Trump Jr. dio “me gusta” sugiriendo una conexión entre los antidepresivos y el asesinato masivo, el cual fue publicado por el actor Rob Schneider a principios de marzo.

Why doesn’t CNN or New York Times, Fox News report the fact that ALL THESE MASS MURDERERS WERE ON ANTI-DEPRESSANT DRUGS?#BigPharmaOwnsMedia

— Rob Schneider (@RobSchneider) March 1, 2018