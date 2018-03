Leonardo Aguilar, el pequeño que se manifestó a favor del control de armas

El niño de 8 años fue el único de su primaria en participar

Un niño de primaria en San José se unió a las manifestaciones a favor del control de armas realizadas en escuelas a lo largo del país el miércoles.

Leonardo Aguilar, de ocho años, cursa el segundo grado en Tate Elementary School, en el norte de California. El miércoles él fue el único de sus compañeros en participar en la protesta, por lo cual su madre decidió encaminarlo a Lincoln High School, la preparatoria más cercana, donde unos 200 adolescentes también salieron de sus aulas para rendir tributo a las personas que fueron asesinadas el 14 de febrero en la Florida y exigir un alto a los tiroteos que se han vuelto costumbre en Estados Unidos.

En entrevista con el noticiero KPIX, el menor indicó que no se siento seguro en la escuela. Portando un cartel que rezaba GUNS ARE CRUEL, NOT COOL, Leonardo también dijo que “las armas son peligrosas y la gente resulta herida”.

El personal de la preparatoria proporcionó un podio y un micrófono para que los manifestantes se expresaran. Una de los oradores fue Ileana Meraz, de 14 años, quien exigió ponerle un fin al ciclo de matanzas, señalando que ella tenía la edad de Leonardo cuando un joven asesinó a 20 pequeños y 6 adutos en la primaria Sandy Hook.

