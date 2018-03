Melania viste atuendo de leopardo e inmediatamente empieza a agotarse

Una vez más la primera dama Melania Trump marca tendencia en el mundo moda con su último atuendo.

Este jueves el primer ministro irlandés Leo Varadkar visitó al presidente Donald Trump para hablar de la situación de miles de inmigrantes irlandeses en EEUU y de paso regalarle un Shamrock Bowl, un pequeño árbol de tréboles verdes.

Sin embargo lo que llamó la atención fue el atuendo de estampado leopardo que vistió la primera dama. El ajustado y llamativo vestido verde esmeralda de inmediato se viralizó en los blogs de moda de todo el país.

Melania usó el vestido cóctel que tiene un precio de $1,595 dólares. Este es una creación de Brandon Maxwell, conocido diseñador por vestir a celebridades como Michelle Obama y Lady Gaga.

Tal fue el furor por el vestido de Melania que en menos de 24 horas el sitio web de Neiman Marcus donde se puede comprar el atuendo comenzó rápidamente a agotarse, al punto que la tienda comenzó a recibir pedidos a futuro.

Con una elegante silueta, el vestido se jacta de estar hecho en los EEUU con materiales italianos compuestos de polyester, nailon y seda.

Thank you Prime Minister Leo Varadkar for joining us in our traditional #StPatricksDay celebration at the @WhiteHouse today. May this year bring you and the people of Ireland the best of good luck! pic.twitter.com/N1E9Fp1KN4

— Melania Trump (@FLOTUS) March 16, 2018