USCIS se tarda el doble de lo que debería en procesar la “green card”

La propia oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo reconoce en un informe

Los resultados de una investigación divulgada este mes revelan que las autoridades migratorias bajo la administración del presidente Donald Trump no están cumpliendo con el plazo de 120 días o cuatro meses para la otorgación de la “green card”.

“La USCIS regularmente publica información en su sitio web sobre el tiempo en que las oficinas de campo deben adjudicar las solicitudes de tarjeta verde. Sin embargo, esta información no está clara y no es útil para los clientes porque no refleja el promedio de tiempo real que la agencia necesita para completar el proceso de la ‘green card’”, indica el reporte de la oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Quien accede a la página web de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) se topará con información que señala que el tiempo estipulado para completar el proceso es de 120 días. Pero , en la práctica, esa oficina se tarda unos 282 días, o poco más de nueve meses, para completar el proceso de residencia.

El informe detalla que “desde el año fiscal 2011, el promedio general de días que la agencia toma para completar las solicitudes aumentó a más del doble”.

Aunque la oficina del documento migratorio ha intentado avanzar en el límite de 120 días, la oficina del Inspector General considera que el plazo es poco realista.

En respuesta a esta denuncia, USCIS no desmintió los datos.

“Esperamos publicar referencias de tiempo de procesamiento en tiempo real en nuestra página dentro de la próxima semana”, dijo un portavoz a Univision Noticias esta semana. “Todo solicitante merece saber de manera realista cuánto tiempo llevará el proceso de adjudicación”.

USCIS además planteó que el informe reconoce los esfuerzos de la agencia para agilizar los procesos con medidas como permitir el trabajo en horas extras de los oficiales que trabajan estas solicitudes.

Argumentaron, además, que el retraso se debe a que el volumen general de solicitudes de “green card” ha aumentado desde el año fiscal 2012.

En el año fiscal 2017, la agencia “recibió más de 9.1 millones de solicitudes y peticiones, aproximadamente 4% más que el año anterior”.