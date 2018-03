Los Tres Tristes Tigres están por llegar a Los Ángeles como parte de gran gira por EEUU

El trió de comediantes más famoso de México está listo para hacer reír a sus admiradores de este lado de la frontera

El show de comedia musical de Los Tres Tristes Tigres llegará pronto a Los Ángeles como parte de una extensa gira por Estados Unidos, probando que su fama en este país ya está consolidada gracias a su esfuerzo y buen humor.

Este trío de talentosos jóvenes particularmente han adquirido gran fama a través de las redes sociales, pues en sus videos muestran gran creatividad y agilidad mental para hacer parodias cómicas de canciones originales complementadas con monólogos y rutinas.

Los Tres Tristes tigres está formado por Pedro Palacios, Jesús Gallardo y Erick Ibarra. Fue fundado el febrero del 2009 por Pedro Palacios, quien además es el compositor de todos los temas que interpretan.

Los Tres Tristes Tigres han logrado posicionarse en los mejores lugares de la comedia en México y Estados Unidos gracias a su humor ligero y para todas las edades.

Cuentan con casi seis millones de seguidores en facebook y más de 100 millones de vistas en Youtube. Diariamente se crea contenido para sus fieles seguidores en las redes sociales y cada semana se publican nuevas canciones que logran millones de vistas como “Si Yo Fuera gay” que logró en tiempo récord más de 4 millones de vistas en Youtube.

A continuación se muestran algunas fechas ya confirmadas de la gira de los Tres Tristes Tigres:

Marzo 30.- Los Angeles – The Wiltern

Marzo 31.- Riverside – Fox Performing Art Center

Abril 1.- San Diego – House of Blues

Abril 6.- Denver – Paramount Theatre

Abril 14.- Phoenix – Ven Buren

Abril 15.- Las Vegas

Abril 19.- Raleigh – The Ritz

Abril 20.- Charlotte – The Filmore Charlotte

Abril 22.- Atlanta – The Buckhead

Abril 27.- Houston – House of Blues

Abril 28.- Dallas – The Pavilion at Toyota Music Factory

Abril 29.- San Antonio – The Aztec Theatre