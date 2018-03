BuenosDíasLA: La historia de una madre migrante que luchó para poder alimentar a sus 12 hijos

Roca cae sobre auto y provoca la muerte de un padre latino Autoridades piden ayuda para dar con el responsable Sin poder contener las lágrimas Guadalupe Gutiérrez dijo que hace dos semanas se enteró que estaba embarazada y que junto a su esposo, Christopher López, celebró la dicha de un segundo hijo. No obstante, hoy llora la muerte de su pareja, quien falleció en un accidente mientras viajaba en su auto. “Él no se merecía esto… Pedimos su ayuda si alguien vio algo”, dijo la mujer, de 21 años de edad. El 13 de marzo cerca de las 8:55 p.m., Gutiérrez, López y su hija, de 4 años, viajaban sobre la autopista 134 hacia el oeste en la ciudad de Pasadena cuando una piedra grande de unas 30 a 35 libras golpeó el parabrisas delantero del lado del pasajero, dijeron las autoridades en un comunicado. Foto Aurelia Ventura

