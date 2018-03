Inmigrantes temen ir a las cortes porque ICE merodea los pasillos

La decisión de 'La Migra' de buscar inmigrantes cuando acuden a resolver problemas legales perjudica el sistema judicial

Todos estos inmigrantes tienen miedo de ir a una corte a resolver temas legales que nada tienen que ver con su estatus migratorio porque temen que ICE esté merodeando los pasillos para arrestarlos:

Una madre de Guatemala que necesita una orden de la corte para que el padre de su hijo pague manutención.

Otra madre de Honduras que necesita demandar al casero que la expulsó ilegalmente.

Un hombre de Honduras que fue víctima de un asalto y quiere declarar en el juicio contra el perpetrador.

Una mujer de Brasil cuya hija de 25 años es totalmente dependiente y necesita un trámite de corte para que la declaren guardiana legal de la muchacha.

En total son siete los inmigrantes que, en nombre de miles de otros, pidieron oficialmente a la corte más alta del estado de Massachusetts una orden de protección contra la actividad de ICE en los tribunales estatales.

Una coalición de abogados de interés público, incluyendo el Comité de Abogados por los Derechos Civiles (LCCR) presentó una petición legal en nombre de estos inmigrantes para que la corte suprema estatal los proteja del arresto de ICE mientras acuden a las cortes regulares a resolver asuntos legales.

“Estas personas, como tantos otros miles, tienen que acudir a las cortes para lidiar con diversos asuntos”, dijo Iván Espinoza Madrigal, director ejecutivo de LCCR. “Pero tienen miedo de hacerlo porque ICE ha decidido aparecer en estas cortes y sus alrededores para arrestar a quienes puedan encontrar”.

Aunque la solicitud de presentó en Massachusetts, el problema se está viviendo en Arizona, California, Colorado, Connecticut, Illinois, New Jersey, New York, Ohio, Oregón, Texas y Washington, aseguraron los abogados.

Esta situación perjudica el acceso de miles de personas inmigrantes y sus dependientes ciudadanos a la intervención de los cortes para resolver problemas que les afectan.

“Si hay miedo de ir a las cortes, entonces nuestro sistema de justicia no puede funcionar”, dijo que Wendy Wayne, del Comité de Abogados Públicos. “La protección que pedimos no es ajena a nuestro sistema legal, sino muy consistente con ella”.

Tradicionalmente, ICE no arresta a fugitivos de órdenes de deportación en ciertos lugares “sensibles” como hospitales, escuelas o iglesias, y aunque los tribunales no estaban incluidos en esa lista, hasta ahora no eran prioridad para ICE.

Eso cambió al inicio de este gobierno, cuando acudir a tribunales se convirtió en una táctica más para arrestar a inmigrantes y ciudades como Nueva York experimentaron más de un 600% de aumento en ese tipo de arrestos.

La comunidad judicial no ha visto el tema con buenos ojos. El juez con más autoridad del estado de Nueva Jersey dijo recientemente que la práctica acarrea “serias consecuencias”, como por ejemplo, que las víctimas de delitos no se presenten a declarar contra el perpetrador o a testificar en casos que afectan a otras personas.

En un reciente sondeo entre 255 abogados y activistas en Nueva York, las tres cuartas partes de asesores legales dijeron que tienen clientes atemorizados de ir a las cortes porque temen encontrarse con ICE.

En el pequeño estado de Massachusetts han registrado al menos un arresto por semana en tribunales estatales.