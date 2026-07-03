El plan para adelantar el México vs. Inglaterra que terminó fracasando

El polémico cambio de horario para el partido de octavos de final entre México e Inglaterra desató caos en las redes sociales y provocó una abierta molestia en la afición mexicana debido a que nunca existió una confirmación oficial por parte de la FIFA y mucho menos de la Federación Mexicana de Fútbol.

El estratega del Tricolor, Javier Aguirre, calificó la modificación de la FIFA como una “patada en el estómago” durante una entrevista en Grupo Fórmula, argumentando que el ajuste afecta severamente la logística de alimentación, descanso y recuperación de sus jugadores.

David Medrano reveló que la iniciativa de cambiar el horario del partido entre México e Inglaterra provino del Gobierno Federal??????????#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #MiSelecciónAzteca #YoLoVeoPorAzteca



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La incertidumbre comenzó cuando diversos medios informaron que el encuentro, programado originalmente para las 18:00 horas del domingo 5 de julio, se adelantaría a las 12:00 del mediodía. La medida respondía a un protocolo preventivo ante los pronósticos de tormenta eléctrica en la capital del país.

Sin embargo, el desconcierto creció debido al cruce de versiones y a la falta inicial de un comunicado oficial por parte del organismo deportivo o de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), que nunca se pronunció oficial y aparentemente mandaron de avanzada al técnico Javier Aguirre.

La tensión aumentó tras las declaraciones de Aguirre con el periodista Joaquín López-Dóriga. En dicho espacio, el director técnico dio por hecha la modificación y alzó la voz de forma contundente: “Me rompe un poquito la madre; puedo entender razones, pero a mí nadie me consultó y estoy bastante encabronado”. El timonel enfatizó que perder seis horas de planificación altera por completo la preparación médica de futbolistas con molestias físicas.

Javier Aguirre no está de acuerdo con el cambio de horario del partido México vs Inglaterra al mediodía el domingo.



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Tras horas de especulación y reclamos, la FIFA mantuvo su hermetismo y dio paso a las especulaciones de que todo el embrollo del cambio de horario fue generado por la empresa de televisión que sugirió a la FIFA reconsiderar un cambio de horario por el tema de las tormentas eléctricas.

Pero las autoridades confirmaron que el duelo en el Estadio Ciudad de México se disputará de manera definitiva en su horario original de las 18:00 horas, manteniendo intactos los planes logísticos de ambas escuadras.

Si bien las televisoras comerciales estuvieron difundiendo la modificación como un hecho durante el día, los reportes oficiales posteriores apuntan a que la propuesta original vino formalmente del Gobierno de México por motivos de seguridad civil y clima. Fueron la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Asociación Inglesa (FA) quienes terminaron presionando a la FIFA para rechazar el ajuste y mantener la planeación intacta.

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Javier Aguirre expresó su molestia por el inminente cambio de horario para el México vs Inglaterra. pic.twitter.com/gG2Q3XRHi5 — Claro Sports (@ClaroSports) July 3, 2026

Versiones oficiales confirmaron que la propuesta de adelantar el juego surgió de autoridades locales ante alertas climáticas, siendo replicada por televisoras antes de obtener aprobación. Finalmente, la firme postura de la FMF y la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) ante la FIFA frenó la iniciativa, permitiendo al técnico Javier Aguirre mantener la planeación original tras un día de desinformación.

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