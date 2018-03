VIDEO: Vendedor ambulante golpeado severamente podría calificar para la Visa U

La víctima deberá someterse a cirugías en la cara y a una recuperación de medio año

Después del terrible ataque que sufrió Pedro Daniel Reyes, un vendedor ambulante del sur de Los Ángeles, su familia y las autoridades piden la ayuda del público para encontrar a los culpables que cometieron ese crimen atroz.

El ataque ocurrió el domingo alrededor de las 5:00 a.m., cuando Reyes y otros vendedores ambulantes se estaban instalando para ofrecer sus productos cerca de la intersección de las calles 31 y San Pedro.

Un video de vigilancia muestra claramente cuando un grupo de unos cinco hombres golpean a Reyes. Después él cae al suelo inconsciente a media calle y lo rodean. Algunos comienzan a hurgar entre su ropa antes de huir.

El hijastro de Reyes, quien no quiso proveer su nombre por precaución, dijo que Reyes es un buen hombre quien trabaja en la instalación de techos entre semana y los domingos se dedica a vender cacahuates y cocos.

“Él no tiene familia aquí, prácticamente mi mamá, mi hermana y nosotros somos su familia”, dijo el joven.

El lunes, en entrevista con el programa radial de El show de Piolín por la Mañana, con voz entrecortada Reyes dijo que lo único que escuchó el día del asalto fue a las personas decir, “Give me the money, give me the money [Dame el dinero, dame el dinero]”.

Después de entregarles cerca de 200 dólares, Reyes intentó alejarse pero el ataque fue inevitable.

“Traté de caminar y ahí fue cuando me golpearon”, dijo Reyes, originario de Oaxaca, México.

El hijastro dijo que Reyes tenía pautada su primera cirugía en la cara el lunes alrededor de las 6 de la tarde. El se encuentra internado en el hospital California Medical Center del centro de Los Ángeles.

“Tiene varias fracturas en la cara, le quebraron la mandíbula, le quitaron tres dientes. Todas las cirugías que tendrá son en su cara”, dijo el joven quien abrió una cuenta de recaudación de fondos para su padrastro, puesto que no cuenta con un seguro médico ni con una estadía legal en el país.

“Los doctores dicen que le tomará unos meses para recuperarse, pero ya sabe como son los mexicanos trabajadores. Él dice que va a estar bien muy pronto”, dijo el joven.

Una esperanza tras la tragedia

Reyes dijo en la entrevista radial pese a haber vivido en Estados Unidos por más de 20 años no ha podido arreglar su estatus migratorio.

Tras este incidente, el abogado de inmigración Alex Gálvez dijo que Reyes puede calificar para la Visa U, la cual es otorgada a personas que hayan sido víctimas de un crimen.

“Los únicos requisitos de la Visa U son tres; ser víctima de un crimen aquí en Estados Unidos, segundo que ese delito sea reconocido por inmigración y número tres que usted coopere con la investigación del delito”, dijo el abogado Gálvez.

Sin embargo, el abogado recalcó que es muy importante que la víctima coopere para solucionar el caso puesto que este es el principal requisito para la Visa U.

“Si la persona se niega por miedo y no quiere identificar a la persona o se niega ir a la corte o dar una declaración, el [agente] va a poner una nota en su archivo y eso lo va a descalificar aunque haya sido víctima de un delito que lo haga calificar”, dijo Gálvez.

La Visa U es una residencia legal

El abogado Gálvez recalcó que la Visa U es prácticamente una residencia legal.

“La persona puede obtener un amparo y un permiso de trabajo por cuatro años. Lo bueno es que cuando a uno le dan la Visa U después del tercer año uno puede aplicar para la residencia sin tener un familiar que lo este peticionando”, dijo Gálvez. “Yo le llamo a la Visa U ‘La Poderosa’ porque esta perdona casi todo que generalmente hace a uno inelegible a la residencia o un amparo”.

Esto incluye si una persona ha tenido varias entradas ilegales a Estados Unidos, si tiene delitos menores o si no tiene esposa o hijos residentes o ciudadanos para ayudarlo(a) a solucionar su estatus migratorio. Tampoco importa la cantidad de tiempo que ha vivido en el país ilegalmente.

“La Visa U simplemente es un acto de que fuiste víctima de un delito grave y ese delito grave es reconocido por el gobierno e inmigración”, dijo el abogado.

Gálvez dijo que en el caso de Reyes tendrán que esperar a que se realice la investigación completa. Una vez que se inicie el caso puede tomar dos años o un poco más para que Reyes reciba su aprobación de la Visa U.

El abogado recomienda que en estos casos la víctima y sus familiares colecten todos los documentos posibles incluyendo los reportes de policía, nombres de los agentes e investigadores para comenzar a tener su record informativo.

Por su parte, la familia de Reyes espera que pronto se encuentre a los culpables. El hijastro de Reyes dijo que con la publicación de este caso a lo mejor reciben ayuda pronto y evitan más tragedias.

“Yo no conozco de otros casos similares en esa localidad pero a lo mejor les pasa a más personas y no hablan por temor”, dijo el joven.

El caso continúa siendo investigado por las autoridades.

Si gusta ayudar para cubrir los costos médicos de Reyes puede visitar su página de GoFundMe en: https://www.gofundme.com/justice-for-pedro-daniel-reyes