Esmeralda Pimentel responde a señalamientos de que pertenece al catálogo de prostitución de Televisa

La actriz de 'Enamorándome de Ramón' se defiende

La actriz mexicana Esmeralda Pimentel, defiende su nombre de la manera en la que ha sido utilizado como parte del contenido del libro Soy la Dueña, de la escritora Sanjuana Martínez. En la obra se señala que la joven formaba parte de un catálogo donde supuestamente las actrices eran comercializada como damas de compañía. Ante este contenido, Pimentel reaccionó.

“Ah caray, no tenía ni idea de esto y yo lo que sé es que soy una persona congruente con mis valores y con mi educación y estoy tranquila y en paz desde el inicio de mi carrera. Sería importante decir que jamás he tenido que hacer algo que no he querido, que jamás me he visto forjada a nada y que también he puesto límites, porque he sabido decir que ‘No’”, comentó Esmeralda.

La actriz de Enamorándome de Ramón, recalca que estaba en desconocimiento que su nombre forma parte del contenido que plasmó la escritora en este libro.

“No sabría que decirle a esa señora porque no la conozco y no me interesa saber de esa situación, para nada, quiero decirle que estoy orgullosa de donde estoy ahorita, de lo que he logrado como persona, porque ha sido por mi esfuerzo, no porque me lo han regalado otras personas, ni me lo han dado por compromiso y mucho menos me lo han sobrepuesto”, aseveró la actriz.