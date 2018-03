Modelo venezolana asesinada en México alertó en video los riesgos que corría

La joven fue hallada calcinada en Ecatepec, Estado de México. Tenía 26 años

MÉXICO – A Kenny Finol, una joven venezolana, la violaron, torturaron y asesinaron en Ecatepec, Estado de México. Hoy se reveló que alertó sobre un sujeto que la amenazó con una pistola y la hirió con un machete.

En un video que compartió la escort sudamericana se ven los moretones y las lesiones que le dejó el encuentro con el agresor.

“Casi me mata. Me agarró a machetazos. Tengo cinco puntos en la cabeza. Mira (muestra heridas en los brazos)”, dijo.

“Marica, me metió la pistola (abre la boca). No puedo abrir bien. Al último me dejó irme, pero casi me mata. Me dio como cuatro machetazos”, aseguró la mujer.

La joven fue hallada calcinada el pasado domingo 26 de febrero en Ecatepec, Estado de México. Tenía sólo 26 años cuando fue brutalmente asesinada.

Según los primeros reportes, la joven asistió el viernes 24 a un festival de música electrónica en el Estado de México. Desde ese momento, sus amistades perdieron contacto con ella, pero no les pareció extraño pues pensaron que quizá su celular no tenía señal.

Pasó el fin de semana y seguían sin saber nada de Kenny, entonces comenzaron a buscarla.

Autoridades del Estado de México localizaron su cuerpo en calles de la colonia Jardines de Santa Clara, frente a una escuela.

La víctima presentaba huellas de tortura, violación y el rostro totalmente desfigurado, presuntamente, su o sus agresores intentaron disolverla en ácido.

Al momento de ser encontrada, Kenny vestía pantalón y chamarra negra, botas color lila, y su rostro estaba cubierto con cinta.

Con Kenny suman seis escorts asesinadas en la Ciudad de México y sus inmediaciones en los últimos ocho meses.

El pasado 27 de diciembre, el cuerpo de una joven reportada como desparecida en Puebla fue localizado la habitación de un hotel de la colonia San Juan Mixcoac, en la delegación Benito Juárez, Ciudad de México.

La víctima fue identificada como Karen, una modelo de 24 años de edad y nacionalidad argentina. Según los forenses, fue apuñalada en varias ocasiones y finalmente estrangulada.

Karen había sido vista por última vez el jueves 16 de diciembre, cuando acudió al motel Punta Palmas de la diagonal Defensores de la República en Puebla, donde tenía una cita con un cliente, pues trabajaba como escort.

El presunto asesino de Karen habría llegado en una motocicleta al Hotel Pasadena, en la capital del país.

Un mes antes, en noviembre, la venezolana Génesis Uliannys también desapareció en Puebla tras acudir con un cliente al motel Punta Palmas. Su cuerpo fue hallado en un hotel de la delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, con las mismas características que el de Karen: apuñalada y asfixiada.

En otro caso, Andreína Elizabeth Escalona Leyzeaga, de 27 años de edad y también de origen velezolano, fue asesinada el 24 de diciembre, cuando salió de una discoteca ubicada en el municipio de San Pedro, en Nuevo León.

La modelo venezolana se encontraba a bordo de un vehículo Mercedes Benz en compañía de un hombre identificado como Rodrigo Ovidio Salas González, quien sobrevivió a un ataque armado.

Karen y Genésis eran amigas. Las dos llegaron a México a través de una familia identificada como Santoyo Cervantes, que las colocó como escorts en el portal divas.com.mx. Allí trabajaron durante dos años para pagar la deuda que habían contraído por viajar a este país.

Las dos vivieron juntas en un departamento de la colonia Narvarte, en la capital mexicana. Karen fue la primera que denunció en redes sociales la desaparición de Génesis en Puebla, el 16 de noviembre, y quien identificó su cuerpo luego de aparecer asesinada en la habitación 107 del hotel Platino.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, desde 2006 investigan páginas de internet que “enganchan” a mujeres en Sudamérica con la promesa de hacerlas triunfar en la televisión mexicana.

Según una fuente del diario El Universal, los Santoyo Cervantes se encargan de elegir a las chicas para el mercado mexicano y colocarlas en ciudades como Los Cabos, Cancún, Monterrey y Tijuana. El operador original en México está identificado como Sonny. Pero, según las autoridades consultadas, él ya está retirado y ahora el “negocio” lo manejan sus hijos y sobrinos.