Video: El chiste de Rod Stewart sobre el retiro de Elton John

El británico bromeó sobre el retiro de su colega y amigo

Elton John no iba a poder escapar de los típicos chistes amistosos de su colega Rod Stewart, tras anunciar su gira de despedida. Fue durante el programa Watch What Happens Live, de Andy Cohen, cuando el descendiente de escoceses fue interpelado por un fan que quiso saber qué le parecía la noticia.

“Le envié un correo electrónico y le dije: ‘¿Qué, otra vez cariño? y no volví a escuchar nada“, contó el rockero riéndose de su colega, con quien lo une una amistad de 50 años.

“Hablando de la jubilación, nunca he hablado sobre la jubilación, y si me retiro, no haré un anuncio. Simplemente me desvanezco“, reveló Stewart, de 73 años, al ser consultado por el fin de su carrera. “No creo que éste sea el gran problema, ‘me voy a retirar’, apesta a vender boletos… es deshonesto. No es rock and roll”, agregó.