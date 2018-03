Manifestantes bloquean la autopista (y el partido de los Kings) como protesta por el asesinato policial de un hombre negro desarmado

La policía de Sacramento disparó contra un hombre negro desarmado en su patio tras una caótica persecución

El tiroteo de un hombre negro desarmado por la policía de Sacramento provocó ayer un día de protestas en el que cientos de personas bloquearon la Interestatal 5 y, por tanto, el acceso a un partido de Sacramento Kings.

Las autoridades dijeron que no se arrestó a ningún manifestante, pero que todos y cada uno de ellos provocaron que el partido empezara con retraso y que, además, los Kings hubieran de jugar con solo unos cientos de espectadores.

Las protestas se deben a que la policía de Sacramento difundió el video de los agentes que dispararon fatalmente contra un hombre negro desarmado en su patio trasero tras una caótica persecución nocturna el fin de semana pasado. “¡Muéstrame tus manos! ¡Pistola, pistola, pistola!” grita un oficial en un video antes de que él y su compañero disparen repetidamente a una figura oscura. Cuando el tiroteo termina, una bruma de humo gris se arremolina en el haz de sus linternas. “¡Disparos!” el oficial grita. “Ha caído”.

Los oficiales, que aseguraron pensar que Stephon Clark, de 22 años, les apuntaba con un arma en la oscuridad, dispararon un total de 20 balas durante el encuentro. Pero posteriormente no se encontró arma alguna: “el único artículo encontrado cerca del sospechoso era un teléfono celular”, dijo el Departamento de Policía en un comunicado.

Familiares y miembros de la comunidad han criticado al departamento fervientemente. La ira por el tiroteo atrajo ayer a cientos de manifestantes al Ayuntamiento, donde los miembros de Black Lives Matter y otros activistas condenaron el incidente como otro caso más de oficiales que disparan contra personas negras desarmadas.

Entre los que han condenado el tiroteo están la representante Nancy Pelosi, demócrata de San Francisco, y la National Assn. for the Advancement of Colored People. Se planeó una vigilia con velas para Clark el viernes por la noche cerca de donde ocurrió el tiroteo.

“El Departamento de Policía de Sacramento reconoce la importancia de este incidente y el impacto que tiene en nuestra comunidad0; nos comprometemos a brindar información oportuna y comunicarnos abiertamente con nuestra comunidad”, había escrito el departamento en su página de Facebook el miércoles.