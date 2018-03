Pasantías pagadas, un buen comienzo profesional

La alcaldía de Nueva York va a empezar a pagar a sus pasantes después de que una publicación de la ciudad, Crain´s, preguntara por qué no se pagaban.

La crítica es que las pasantías que no se pagan benefician a los jóvenes que pueden permitirse trabajar sin cobrar porque tienen una red familiar de protección. Pero además, cuando se paga este trabajo las puertas que se abren tras conseguir el título son, a corto plazo, mejores que cuando no se paga.

Eso si, los efectos positivos de las de las pasantías están limitadas a los primeros años de trabajo.

Según un estudio de la National Association of Colleges and Employers (NACE) cuyas primeras conclusiones se han hecho públicas hace una semana, tener una pasantía ayuda a mejorar las capacidades profesionales y tener mejores relaciones en el sector que sea. Que se paguen o no tiene efectos distintos en el corto plazo.

Lo que NACE ha encontrado es que quienes hacen pasantías antes de su graduación tardan menos en encontrar trabajo y tienen mejores salarios en esos primeros empleos que aquellos que no las tienen. Ahora bien en el corto plazo (dos años después de la graduación) haber recibido una compensación marca la diferencia con respecto a los que has han hecho gratis. Los que cobraron han alcanzado posiciones más elevadas en sus primeros trabajos además de tardar menos tiempo en ser contratados, unos tres meses.

Los que no han recibido ninguna compensación tardan algo más en encontrar empleo y hay una diferencia mucho mayor en cuanto al salario que consiguen en ese primer trabajo. Según la encuesta que ha hecho NACE para este estudio, la diferencia entre ambos pasantes puede ser de $8,097 al año a favor del que cobró. Esta diferencia puede tener un cierto impacto en el éxito de la carrera a largo plazo porque normalmente se tiende a cobrar más en los siguientes empleos. Es, sin duda, un buen comienzo.

Pero realmente, a largo plazo la pasantía deja de acumular un efecto positivo claro.

Pagada o no, es algo que deja de ser importante como lo deja de ser el hecho de manejar programas básicos de computación. A partir de cierto tiempo en el empleo es la preparación o educación continua, la idea de seguir formándose para mejorar lo que rinde mejor a efectos laborales.