Trump anuncia prohibición de dispositivos que aumentan la potencia de armas

Estos dispositivos multiplican la capacidad de las armas de fuego

El presidente Donald Trump finalmente se decidió y terminó por anunciar este viernes que prohibirá la venta de los conocidos “aceleradores de disparos”.

Estos son los dispositivos que multiplican la capacidad de las armas de fuego, ante la creciente demanda de nuevas políticas para reducir la violencia armada.

En víspera de la masiva marcha contra las armas convocada para este sábado en Washington, bajo el lema “Marcha por nuestras vidas”, Trump indicó a través de su cuenta de Twitter que el Departamento de Justicia emitirá hoy la norma por la que quedarán prohibidos estos dispositivos.

“La administración de (Barack) Obama legalizó los aceleradores de disparos. MALA IDEA. Como prometí, hoy el Departamento de Justicia emitirá la regla que prohíbe los ACELERADORES DE DISPAROS con un período obligatorio de comentarios. Prohibiremos todos los dispositivos que conviertan las armas legales en ametralladoras ilegales”, aseveró el mandatario.

Estos mecanismos permiten que un rifle común dispare balas tan rápido como una ametralladora, y ha sido usado en algunas de las últimas masacres que ha vivido el país, como la de Las Vegas, donde al menos 12 de las pistolas del autor de los hechos llevaban uno de estos dispositivos, y fallecieron más de 50 personas.

La acusación de Trump contra el ex presidente Barack Obama tiene sus matices, ya que Obama no legalizó activamente el uso de los “aceleradores de disparos”, pero es cierto que bajo su mandato la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), una oficina dentro del poder ejecutivo, decidió que no podía emitir regulaciones sobre ellos.

Tras la masacre de la escuela Sandy Hook en Newtown (Connecticut), Obama emitió una serie de órdenes ejecutivas para un control de armas más estricto, pero la Administración Trump ha tumbado la mayoría de ellas, incluida una medida que impedía que las personas con enfermedades mentales comprasen armas.

La presión y el debate sobre el control de armas ha aumentado de forma exponencial desde el tiroteo del pasado febrero en la escuela secundaria de Parkland (Florida), en el que fallecieron 14 personas.

El movimiento estudiantil surgido tras el desgraciado episodio, “Never again” (Nunca Más), se ha mostrado decidido a seguir pidiendo restricciones a la venta de armas, y liderarán este sábado una manifestación que se espera con una asistencia masiva.