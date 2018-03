Una aerolínea impide volar a un padre y su bebé recién nacido, así que una mujer les abre las puertas de su casa

Esta voluntaria realizó un acto de caridad y generosidad que todos recordarán siempre

Una amable mujer en Arizona abrió su casa a un padre y su bebé de 4 días después de que una aerolínea informara al hombre que su recién nacido era demasiado pequeño para volar.

Rubin Swift estaba listo para abordar el avión de Frontier Airlines desde Phoenix, después de que había venido a recoger a su hija recién nacida, Ru-Andria. Sin embargo, se le alertó sobre una política de la aerolínea que establece que un niño debe tener al menos 7 días para volar.

Swift acababa de obtener la custodia de su hija y no estaba al tanto de la normativa.

No había traído dinero extra y no tenía ningún otro plan. Cuando pidió el reembolso del pasaje, le dijeron que tendría que esperar siete días para recuperar su dinero.

“No puedo dormir en el aeropuerto con un recién nacido”, le dijo Swift a KPHO. “Ya sabes lo que sucederá. Me quitarán a mi bebé “.

Pero fue entonces cuando Swift recordó a alguien que había conocido en el hospital, Joy Ringhofer.

Ringhofer es voluntaria en el Banner University Medical Center, donde nació Ru-Andria.

Se conectaron cuando Swift presenció cómo Ringhofer mecía a su hija.

En su momento de necesidad, Ringhofer no dudó en ayudar. Le dijo al hombre que le iría a buscar y que se podía quedar en su casa.

Ringhofer afirma que supo que Swift era un buen hombre, que estaba pasando por un momento difícil.

Aunque han pasado unos días y Swift se marchará pronto, dijo que Ringhofer ahora es parte de su familia. Él se refiere a ella como la abuela de Ru-Andria.

“Es bella y maravillosa”, dijo Ringhofer sobre Ru-Andria. “Ha sido muy buena. Realmente la extrañaré cuando ella se haya ido “.