31 candidatos al puesto de jefe de policía de Los Ángeles

"Vamos a tener un próximo gran jefe de policía", dijo Steve Soboroff, presidente de la Comisión de Policía

Al término del período de solicitud de tres semanas, la ciudad había recibido 31 solicitudes para uno de los puestos de más de más alto perfil en la aplicación de la ley, según ha informado Steve Soboroff, presidente de la Comisión de Policía.

La búsqueda del reemplazo del Charlie Beck comenzó en enero, cuando este anunció que se retiraría del Departamento de Policía de Los Ángeles en verano. Eric Garcetti hará la selección final de una lista de solicitantes restringida por sus designados en la Comisión de Policía, el panel civil que supervisa el departamento. El Concejo Municipal debe confirmar la elección del alcalde.

Durante los foros públicos, muchos residentes y funcionarios electos destacan la importancia de contratar a alguien familiarizado con los diversos barrios de L.A. que pueda relacionarse con sus habitantes directamente. También es importante que el elegido comprenda la historia de la relación de la ciudad con la policía.

El próximo jefe del LAPD tendrá que enfrentar algunos de los problemas más intratables que enfrenta la ciudad y la policía en general, incluidas las preocupaciones sobre el uso de la fuerza, un fuerte aumento de personas sin hogar, acusaciones de discriminación racial, un aumento obstinado del crimen y la fricción con una Casa Blanca enojada con las políticas de “santuario” de la ciudad que limitan la cooperación con los agentes de inmigración.

Los comisionados de policía han dicho que esperan terminar evaluando a los candidatos y ofrecerle a Garcetti sus tres mejores sugerencias a principios de junio, unas semanas antes del último día de Beck, que será el 27 de junio.

Entre los funcionarios actuales y anteriores de alto rango de LAPD que han confirmado haberse postulado están: Michel Moore, un subdirector que fue uno de los tres finalistas del trabajo en 2009; Sandy Jo MacArthur, ex subdirectora de LAPD que se jubiló en 2015 pero sigue siendo oficial de reserva; Robert Arcos, un subjefe que dirige la Oficina Central del LAPD, y Phil Tingirides, subjefe que supervisa el Buró Sur del departamento.

Hay, no obstante, al menos una omisión sorprendente: la Subjefa Beatrice Girmala, quien dijo el lunes que no se había postulado pese a ser considerada una de las principales contendientes. No dio explicaciones, pero afirmó que “fue una decisión muy difícil debido a la cantidad de respeto que tengo por los hombres y mujeres de LAPD, especialmente los que trabajan en las calles y hacen trabajos pesados”.

Aunque la lista completa no será publicada para proteger la privacidad de los aspirantes, Soboroff dijo que hay “candidatos altamente calificados” y que “vamos a tener un próximo gran jefe de policía”.