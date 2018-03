BuenosDíasLA: Las autopistas conectan y dividen comunidades

Conoce tus derechos si la ‘Migra’ sube al autobús La organización ACLU reparte panfletos afuera de una estación de Greyhound en L.A.; entérate qué te protege Vanessa Rodríguez, quien estaba a punto de abordar el autobús en la estación de Greyhound de Los Ángeles rumbo a Visalia, en el Valle de San Joaquín, para ver a sus padres dice que se siente nerviosa desde que se enteró que los agentes de migración se pueden subir en cualquier momento a pedir documentos de residencia a los pasajeros. Qué hacer: ACLU California pidió llamar al 909-291-4739 para reportar a los agentes de migración en el camión, tren o en la estación de autobuses o trenes. Pasajero, conoce tus derechos: Tienes derecho a permanecer en silencio Cuando tengas dudas, no contestes preguntas acerca de tu ciudadanía, estatus de migración o firmes papeles sin el consejo de un abogado. Cualquier información que les des voluntariamente a los agentes de migración puede y será usada en tu contra para deportarte. Si tienes documentos de migración válidos, muestralos. Nunca proporciones documentos falsos. Tú puedes preguntar a los agentes de migración por qué te están deteniendo. Tienes derecho de grabar video de los agentes de migración. Descarga la aplicación ACLU’s Mobile Justice CA. Es gratis. La aplicación te permite grabar cualquier encuentro con los agentes de migración y mandar una copia a ACLU para revisión y custodia. Tú puedes negarte a que esculquen tus pertenencias al decir: no doy mi consentimiento a una inspección. Foto Aurelia Ventura

