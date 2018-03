Ese costo que se come su dinero

Las comisiones bancarias han crecido por encima de la inflación y cada vez es más difícil evitarlas

Hace unas semanas les contábamos que Bank of America había impuesto comisiones en sus cuentas de cheques que perjudicaban a personas de contados recursos. O se tiene un balance mínimo de $1,500 o un depósito directo de $250 o se pagan $12 al mes. Fue un movimiento que desató una fuerte reacción porque penaliza a quienes tienen poco dinero.

El hecho es que cada vez hay menos bancos que tengan una cuenta sin comisión de mantenimiento. Según MoneyRates solo el 27.88% de cuentas que han investigado recientemente no tienen comisiones de mantenimiento mensual cuando hace cinco años este porcentaje era de 36.6%. Esta tendencia no es buena pero no acaban ahí las malas noticias. En 2013, la cantidad mínimo promedio que permitía escaparse de este costo eran $4.013. Ahora es más del doble de esta cantidad: $11,845.

Solo en los últimos seis meses esta cantidad promedio ha crecido en $1,000 más, según MoneyRates. Y el costo es de unos $13.24 mensuales, lo que significa que durante un año mantener una cuenta que pague este mantenimiento puede llegar a costar $158.88.

“Esto penaliza especialmente a las personas que menos pueden permitírselo”, explica en una nota Richard Barrington, analista financiero senior de MoneyRates. “Si tiene usted como media $1,000 en su balance, estas comisiones repetidas un tercio de su cuenta puede ser aborsbida por las comisiones cada año.

Y esa es la cantidad si solo es ese el precio que se paga y no se incurre en otros costos como por ejemplo el sobregiro (cubrir un pago aunque no haya saldo), que ya cuesta una media cercana a $33, o el uso de un ATM que no es del ared. En ese caso, sume unos $4.57 más cada vez que haga esta operación.

Esta empresa calcula que los costos de manteinimiento mensual además de las otras dos comisiones han subido muy por encima de la inflación (el costo general de la vida).

En MoneyRates se recomiendan alternativa más baratas. Una de las que se puede considerar es optar por un credit union que aún tienen menos comisiones que los bancos. Pero hay más: