Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Jueves 29

Exhibición sobre Teotihuacán

El Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) ya tiene en exhibición la muestra “City and Cosmos: The Arts of Teotihuacan”, que incluye artefactos arqueológicos recientemente encontrados en las tres pirámides principales de este sitio así como en los principales lugares residenciales cercanos. Termina el 25 de julio. Lunes, martes y jueves 11 am a 5 pm; vienes 11 am a 8 pm, y sábados y domingos 10 am a 7 pm. Boletos $21 a $25. Informes (323) 857-6000 y lacma.org.