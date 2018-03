Elenco de ‘Mi Familia Perfecta’: Conoce a los personajes de telenovela de Telemundo

Esta es la historia de los Guerrero, cinco hermanos luchando por alcanzar el sueño americano

Una nueva telenovela llega a las noches de Telemundo que busca inspirar. “Mi familia perfecta” es la historia de los Guerrero, cinco hermanos luchando por alcanzar el sueño americano y salir adelante después de la muerte de su padre y la deportación de su madre a México.

Los Guerrero tendrán que demostrar unión familiar para afrontar los diferentes obstáculos y situaciones por las que pasan los inmigrantes en Estados Unidos.

La serie es protagonizada por Jorge Luis Moreno, Sabrina Seara, Gala Montes, quienes regresan a la pantalla tras su paso en “El Señor de los Cielos”, y la gran actriz Laura Flores como “Irma Solis”.

“Mi familia perfecta” inicia el 9 de abril a las 8pm/7c.

Gala Montes (Marisol Guerrero): Es de padres mexicanos; pero nació en Estados Unidos, porque ellos decidieron irse al norte, de manera ilegal. Tiene cuatro hermanos: El Patas y Rosa, mayores que ella; Julián, su gemelo, y Lili, la menor. Su padre murió y su madre fue deportada a México, esto la obligó a asumir el rol materno de su gemelo y su hermana menor, cuando ella apenas tenía 12 años. Tiene una actitud muy madura y es quien pone orden en una casa caótica; pero tampoco es una mártir, más bien tiene una actitud fresca y jovial, además de ser muy atractiva. Estudia el último año del High School en una escuela pública y durante las tardes, trabaja con El Patas en el camión de burritos de él. Desde muy pequeña, su principal pasión es el fútbol, aunque tiene poco tiempo para pensar en sus metas, ya que sólo conoce la realidad de su barrio y las carencias de su casa.

Jorge Luis Moreno (José María Guerrero “El Patas”): Nació en México y a los 16 años sus padres lo llevaron de manera ilegal a Estados Unidos. Siempre soñó con ser un futbolista profesional, pero a los 17 años tuvo que abandonar ese sueño, para hacerse cargo de sus tres hermanas y su hermano menor, cuando su padre murió y su madre fue deportada a México. Además sufrió una lesión en la rodilla, que no le permitió seguir jugando. Le llaman El Patas por la habilidad y pasión por el fútbol que demostró desde niño. Pero también le dicen así por el tamaño de… “sus pies”… El Patas siempre fue y sigue siendo muy atractivo para las mujeres, es un ser muy noble; pero la admiración por su padre, lo lleva a repetir su patrón de conducta. El Patas es capaz de dar la vida por sus hermanos y se siente responsable por el futuro de la familia. Trabaja de sol a sol en su food truck de burritos. Se enamoró de Ashley, una mujer proveniente de una familia redneck y ciudadana estadounidense. Aunque tienen un hijo de dos años, Maddox, no han podido casarse porque El Patas entró a USA de forma ilegal.

Laura Chimaras (Rosa Guerrero): Nació en México y fue llevada a Estados Unidos por sus padres, de manera ilegal, cuando tenía 14 años. Tras la muerte de su padre y la deportación de su madre, a pesar de ser la hermana mayor de los Guerrero, Rosa no asumió la responsabilidad de convertirse en la figura materna. Creció sintiendo que con su belleza, podría obtener todo lo que quería. Se muestra como una chica sexy y atrevida; pero a la vez es muy ingenua. Prefiere que la llamen “Rose”, porque intenta esconder su origen hispano y su estatus de indocumentada. Desea parecer una ciudadana estadounidense. Trabaja como manicurista. Es muy unida a sus hermanos, aunque no deja que ninguno se meta en su vida. Rosa ve telenovelas, películas románticas y cree en el amor… Pero cambia de príncipe azul constantemente, aclarando que no es una mujer fácil, sino “enamoradiza”. No tiene filtros a la hora de entregarse. Vive aterrada por su condición de indocumentada. Está dispuesta a todo por dejar de ser una inmigrante ilegal.

Gabriel Tarantini (Julián Guerrero): Nació en Estados Unidos y es gemelo de Marisol. Respeta a su hermano mayor, El Patas, pues es lo más cercano que tiene a una figura paterna. Así como Marisol es lo más cercano a una figura materna en su familia. Siempre fue un niño rebelde y desastroso. Estudia, a duras penas, el último año del High School. Es un joven simpático, pícaro y muy guapo. Julián es un imán para los problemas, por lo impulsivo e inmaduro que es para tomar decisiones. Quiere a sus hermanos y los apoya cuando los ve en problemas. Es un galán seductor, que le encanta cambiar de novia constantemente, pues no cree en el amor, sino en el placer. Es irónico y con un humor negro que resulta odioso.

Ainhoa Paz (Lili Guerrero): Nació en Estados Unidos y es la menor de los hermanos Guerrero. Ve a El Patas, su hermano mayor, como a un padre, y a Marisol la ve como a una madre. Lili es una niña amorosa, inteligente, pero necesitada de afecto. Aunque sus hermanos siempre están pendientes de ella, Lili creció en el caos y con las carencias afectivas de una familia disfuncional, marcada por la ausencia materna. Es aplicada, colaboradora y cariñosa; pero llena de inseguridades. Lili idealizó a su madre y la defiende a capa y espada. Es una buena niña; pero cree que el fin justifica los medios. A pesar de su corta edad, muestra momentos de gran madurez, sobre todo los que tienen que ver con mantener a su familia unida y dejar a un lado sus conflictos personales, por ayudar a sus hermanos.

Mauricio Henao (Santiago Vélez): Nació en Bogotá, Colombia. Es hijo único, de una pareja de profesionistas muy importantes de su país. Desde pequeño mostró interés por el fútbol profesional y se convirtió en un prominente jugador de uno de los clubs profesionales de Colombia; pero cuando estaba a punto de pasar a formar parte de la selección nacional, se vio obligado a abandonar sus sueños e irse a Estados Unidos, alejándose de su familia, llevando, durante los últimos años, una vida de bajo perfil. Se convirtió en el coach de “Las Stars”, un club de fútbol femenino de Houston, Texas. Su situación en Estados Unidos es completamente legal. Es un hombre con un carácter muy fuerte. Es muy exigente con las jóvenes a las que entrena y sabe reconocer muy bien el talento de otros jugadores. Muchas de las jugadoras se sienten atraídas por él, pero Santiago sabe respetar su profesión.

Laura Flores (Irma Solís): Vivía en Michoacán, México; y con apenas 15 años, Gregorio Guerrero se enamoró de ella, haciéndola su mujer. Irma salió embarazada de su primer hijo, José María (El Patas) y luego se casó. Se convirtió en una niña que criaba niños. Se sintió amada por Gregorio, aunque él la golpeaba. Por la terrible violencia que empezaron a vivir en Michoacán, Irma se empeñó en irse con toda la familia a Estados Unidos. Ya había nacido Rosa, su segunda hija. Irma trató de ayudar a su esposo; pero entre el trabajo y los niños, se dio por vencida. Nacieron los gemelos, estando ya en Estados Unidos y luego de cinco años, quedó embarazada y nació Lili. Un año después de la muerte de su esposo, en una redada hecha en su trabajo, la migra la deportó a México e Irma tomó la dura decisión de dejar a sus hijos en Estados Unidos, para que tuvieran un mejor futuro. Actualmente vive en México, donde mantiene una relación con Daniel, el padre de su sexto hijo, Danielito.

Natasha Dominguez (Ashley Johnson): Ashley es la hija mayor de la familia Johnson, un grupo familiar redneck, de ciudadanos estadounidenses poco educados y de escasos recursos, cuyo padre está preso desde que ella era una niña. Ashley nunca ha tenido una buena relación con su madre. Su hermana menor, TJ, es su confidente, aunque nunca está de acuerdo con sus decisiones. Ashley viene de una casa que evidencia la adoración por la cultura estadounidense, se vanaglorian de su nacionalidad y son racistas. Al conocer a El Patas, logró superar sus adicciones, por un tiempo pero siguen estando allí, tentándola. Con Patas, Ashley tuvo un hijo llamado Maddox. Viven en la casa de los Guerrero, porque El Patas no quiere dejar a sus hermanos y esto le molesta mucho a Ashley, cuya conducta suele ser extrema, agresiva e impulsiva.

Michelle Taurel (Tiffany Johnson): Es la hija menor de la familia Johnson, hermana de Ashley e hija de Dakota. Pertenece a una familia redneck y tiene aspecto Tomboy. Viste como un chico estadounidense, siempre con ropas anchas, sudaderas, jeans rotos y el cabello corto, que puede cambiarse de colores. A pesar de todo esto, TJ es una joven hermosa, escondida en su ruda fachada. Sabe usar casi todo tipo de arma. Desde niña se mostró muy masculina, es por eso que se ganó la fama de lesbiana, aunque no lo es. Su actitud es como la de un perro que está a la defensiva y ladra ante cualquier acción que considere un ataque.

Sonya Smith (Dakota Johnson): Es la madre de Ashley y TJ. Su familia es redneck y ella se siente orgullosa de eso. Es una mujer torpe, de escasos recursos y poca educación. Su actitud es dominante y agresiva, y se puso peor cuando se llevaron preso a su esposo, hace muchos años. Nunca aprobó la relación de su hija Ashley con El Patas.

José G. Cortinez (Tito Pérez): Tito es puertorriqueño, orgulloso de serlo y con el sabor boricua en la sangre. Está casado con Camila, es padre de Eddie y Génesis. Es un hombre moderno, que trata de ser amigo de sus hijos, mas no su papá. Su familia es vecina de los Guerrero y los han apoyado en cuanto han podido. Tito es muy fogoso y no pierde oportunidad para demostrarle a Camila cuánto la ama.

Karla Monroig (Camila Pérez): Es la esposa de Tito Pérez. Madre de Eddie y Génesis. Es una mujer de sangre caliente, muy bella, sensual pero nunca vulgar. Nacida en Puerto Rico y defensora de sus raíces latinas. Quiso encargarse de los hermanos Guerrero, cuando deportaron a Irma; pero ésta no lo aceptó. Es una buena madre, que se preocupa por sus hijos y hace lo que puede para ayudarlos a cumplir sus sueños. Camila se preocupó en ser como una madre para Rosa, Marisol y Lili. Junto a su esposo, forman una pareja escandalosa y muy apasionada.

Jerry Rivera (Eddie Pérez): Es el hijo mayor de Tito y Camila. Tan alegre y efusivo como sus padres. Nació en Estados Unidos. Se la lleva muy bien con Génesis, su hermana, aunque le hace poco caso. Al igual que a sus padres. Eddie quiere vivir la vida a su manera, sin tener que dar explicaciones, aunque no es un mal muchacho, se verá constantemente tentado a entrar al mundo delictivo. Está enamorado de Marisol; pero no se resigna a estar en el friendzone, al contrario, se esfuerza en convertirse en el hombre que él cree que ella merece. Viste como un galán de barrio, impecable, con ropa de marca y muy exagerado. Se siente parte de los hermanos Guerrero, los ayuda y opina en sus problemas, como uno más de ellos.

Michelle De Andrade (Génesis Pérez): Es la hija menor de Tito y Camila, hermana de Eddie y mejor amiga de Marisol, desde que eran niñas. Su familia viene de Puerto Rico y disfrutan sus raíces con orgullo. Le agradan las fiestas, los chicos y las amigas… No es moralista, pero sí es bastante sana y deportista. Es la principal cómplice de Marisol, la considera su hermana y la apoya en todo. Quiere usar el fútbol para ingresar a una buena universidad, más que para dedicarse de lleno al deporte.

Sabrina Seara (Erika Ramírez): Erika es una mujer atractiva, pero viste de forma seria por su personalidad y profesión. Es trabajadora social, adscrita a la policía local. Estudió y se graduó muy joven. Tiene vocación de servicio y ama su trabajo y la posibilidad de ayudar a otros. En ocasiones Erika no puede evitar involucrarse personalmente con los casos que atiende, sobre todo cuando hay maltrato o abuso infantil. Admira a El Patas por todo el esfuerzo que él hace por sus hermanos, y esa admiración irá poco a poco convirtiéndose en amor.

Beatriz Monroy (Francisca Rojas “Panchita”): Francisca, mejor conocida como Pachita, nació en México y era la mejor amiga de la madre de Irma. Por eso Irma siempre la consideró como a una tía. Se mudó hace más de veinte años a Estados Unidos, donde se casó, se hizo ciudadana y quedó viuda. Panchita es adicta a los juegos de azar. Cuando Irma fue deportada, en medio de la urgencia, decidió firmar un documento para que Panchita quedara como tutora legal de sus hijos. Panchita es experta en estafar al Estado y a todo aquel que se deje. Conoce todos los medios para recibir ayudas gubernamentales, sabe qué formas se deben llenar, a dónde acudir y cómo pasarse por alto algunos procedimientos. Es una mujer egoísta y tiene un sentido del humor muy ácido.

Laura Vieira (Andrea Fox): Viene de ser una de las jugadoras más importantes del país. Con una gran experiencia y un arduo trabajo en el área del fútbol femenino. Ya no juega para ningún equipo y se dedicó a entrenar a jóvenes y niñas. Ascendió rápidamente, hasta convertirse en la directora del club de fútbol femenino en el que Santiago trabaja y al que Marisol entrará. Es una mujer algo fría, materialista e irónica.

Paulina Matos (Penélope Díaz): Joven futbolista, delantera, se ha formado en el soccer desde que era niña, con la ayuda económica de sus padres que le pagaron clases en clubes privados, pero también se ha destacado por su esfuerzo y dedicación. Se toma muy en serio el soccer y los entrenamientos, pero a la vez es muy femenina y sensual. Es irónica, desinhibida y popular. Se siente atraída por su coach, Santiago. Penélope nació en USA pero sus padres son hispanos, por eso domina perfectamente ambos idiomas.

Estefany Oliveira (Megan Summers): Juega como defensa en el equipo del club al que entra Marisol. Simpática, desinhibida, alegre, solidaria, muy bella y sexy, tan femenina que a muchos les sorprende cuando se enteran que Megan es homosexual. De padre estadounidense y madre hispana, Megan es una joven bilingüe que ya ha asumido sin complejos su orientación sexual.

Ana Wolfermann (Sandra Ryan): Al igual que Penélope, Sandy es delantera del equipo, por lo que se siente muy amenazada ante la llegada de una hábil y talentosa delantera como Marisol. Sandy cree ser la mejor amiga de Penélope, pero en realidad la imita porque quiere ser como ella. Su familia tiene dinero, pero no tanto como la familia de Penélope; es bonita, pero no tanto como Penélope; quiere ser popular, pero se mantiene a la sombra de Penélope, es buena futbolista; pero jamás tan hábil como Penélope.

Juan Pablo Shuk (Miguel Ángel Vélez): Es el padre de Santiago. Miguel es un hombre maduro, elegante y muy atractivo, es un exitoso empresario colombiano y siempre le costó aceptar que su hijo quisiera dedicarse al futbol de manera profesional, en lugar de seguir sus pasos como empresario. Es un hombre de espíritu juvenil, fiestero, maneja moto y rápidamente se hace amigo de los amigos de su hijo tratándolos de tú a tú.

Coraima Torres (Amparo De Vélez): Es la madre de Santiago y esposa de Miguel. Amparo es una psiquiatra muy reconocida en Colombia, autora de muchos libros, profesora de universidades, es una gran intelectual que no puede ver con buenos ojos que su hijo se dedique a “correr detrás de una pelota”, porque para ella el fútbol es sólo eso, un juego para niños.

Francisco Rubio (Daniel Mendoza): Daniel es el hombre al que Irma conoció luego de ser deportada, a su regreso a México. Daniel es muy guapo, joven, alegre, simpático, seductor, cariñoso, el alma de las fiestas. Pero a la vez también es un mujeriego sin remedio, que se niega a comprometerse y perder su libertad. Ni siquiera el pequeño hijo que tuvo con Irma logró “amarrar” al pícaro Daniel.

Daniela Navarro (Antonia Cadenas): Antonia viene de un hogar humilde, pero trabajó muy duro para conseguir, junto con su esposo, ser dueños de una tienda de abarrotes, negocio que Antonia ha hecho crecer poco a poco y que es capaz de defender hasta con su vida. Para muchos es una mujer amargada, tirana e intolerante. Pero en el fondo ella sí es capaz de amar, y de hecho ama a su marido, aunque insista en dominarlo y asumir ella todas las decisiones de la relación.

Roberto Plantier (Vicente Cadenas): Hombre tímido, generoso, pero débil de carácter. Lleva varios años de casado y aunque ama a su esposa, ya comienza a cansarse del carácter dominante y “castrador” de Antonia.