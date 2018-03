¿Dijo el papa que el infierno no existe?

Controversia rodea al papa francisco en plena Semana Santa

En medio de las festividades de Semana Santa en el Vaticano se publicó un explosivo recuento de una entrevista del santo pontífice que tiene a católicos de todo el planeta en vilo.

Durante la entrevista con el fundador de Repubblica, Eugenio Scalfari le preguntó al Papa a dónde van las “almas malas”, a lo que se le citó como respuesta: “No son castigados. Aquellos que se arrepienten obtienen el perdón de Dios y toman su lugar entre las filas de quienes lo contemplan, pero aquellos que no se arrepienten y no pueden ser perdonados desaparecen. No existe un infierno, la desaparición de las almas pecadoras existe “.

De inmediatamente el Vaticano emitió un comunicado aclarando que dichas declaraciones son producto de una reconstrucción de una conversación que el papa tuvo con el periodista, a quien Francisco conoció en 2013 y con quien tiene una amistad.

De acuerdo con un artículo publicado por el periódico The Guardian, el Vaticano es enfático al asegurar que eso no fue que dijo el papa Francisco.

Según el diario británico Scalfari se enorgullece de no tomar notas o grabar entrevistas de alto perfil. Esta no es la primera vez que se le acusa de tergiversar al papa Francisco. En 2014 el periodista fue fustigado por el Vaticano por un artículo que decía que Francisco había abolido el pecado”.

Se espera que el Sumo Pontífice se pronuncie personalmente sobre dicha entrevista.