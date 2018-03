La condenan a cinco años de cárcel por votar en las presidenciales 2016

No estaba autorizada para sufragar por encontrarse bajo supervisión por fraude fiscal en Texas

“Ni siquiera quería votar”, dice Crystal Mason, quien ahora ha sido condenada a cinco años de cárcel por haberlo hecho.

Mason, del condado de Tarrant, Texas, fue condenada por votar “ilegalmente” en las elecciones presidenciales de 2016, algo que no podía hacer porque estaba bajo supervisión por fraude fiscal, informó Star-Telegram.

En Texas los condenados no pueden registrarse para sufragar y los derechos de voto pueden reestablecerse sólo después de que se haya completado la sentencia, incluso si se trata de una liberación supervisada.

Mason, estuvo casi tres años en una prisión federal por inflar los retornos en un negocio de preparación de impuestos que manejaba con su ex marido.

La mujer de 43 años dice que no sabía que no podía votar y que lo hizo sólo porque su madre le insistió que lo hiciera. Cuando su nombre no apareció en la lista de votantes registrados, una trabajadora electoral le entregó una boleta provisional.

Mason ha dicho que nunca trataría de burlar intencionalmente las leyes de votación y renunció a su derecho a un juicio por jurado, mientras su abogado ha presentado una apelación.