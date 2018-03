5 camionetas pick up y SUV que nos sorprenderán en el NY Auto Show

El poder también tuvo su sitio en el Auto Show de Nueva York

Las pick up y las SUV se han ganado un sitio, no solo en el mercado estadounidense, sino que ahora también en los diferentes festivales en los que se muestran los nuevos modelos de autos, como el New York Auto Show.

Aquí te presentamos 5 SUV y camionetas pick up que han llamado poderosamente la atención.

1- 2019 Toyota RAV4

Con más de 20 años de historia, esta SUV ha conseguido un gran rediseño que entre otras cosas, promete que una poderosa camioneta se pueda manejar como un sedán. En su versión híbrida tiene 203 caballos con sus cuatro cilindros de 2.5.

2- 2019 Acura RDX

Hace unos meses, en Detroit, hablábamos de este prototipo, ahora ya es toda una realidad. Un modelo mucho más grande de los esperado en todos los aspectos, incluido un motor V6 de 279 caballos y eso sí, todos los lujos que esta marca hermana de Honda nos asegura.

3- Jaguar F-Pace SVR

Si Jaguar se dio el lujo de presentar una bella SUV eléctrica, porqué no podría también hacer todo lo contrario con esta belleza con motor V8 de 5.0 litros turbocargado y terribles 550 caballos de puro poder.

4- 2019 Cadillac XT4

Totalmente rediseñada, esta hermana menor de la XT5, es todo lujo y sobre todo, poder como su apellido indica. Su motor turbocargado de cuatro cilindros y 237 caballos, tiene una curiosa economía de 30 millas por galón, o al menos, eso se espera.

5- 2019 GMC Sierra AT4

Esta camioneta pick up es por tradición una de las más poderosas en el mercado. Su maquina tiene dos opciones, ambas en V8, la primera de 5.3 litros, la segunda de 6.0, algo muy interesante para una pick up de tamaño medio.