Una desconocida le ayuda a calmar a su bebé mientras hace la compra

Dos bebés, falta de sueño y las obligaciones diarias pueden resultar demasiado en nuestro día a día

Una madre de Texas publicó un sincero mensaje de agradecimiento en Facebook después de que una mujer se le acercó para ayudarla con sus dos niños en Target.

Rebecca Paterson afirma que estaba de compras en Target con sus dos hijos pequeños cuando, tanto la niña de 2 años como la de 2 meses, decidieron tener crisis simultáneas, ataques de llanto que no podía controlar.

Paterson había renunciado a terminar de hacer la compra y estaba volviendo a poner las cosas en el estante cuando una extraña se le acercó.

La mujer, Tiffany Jones-Guillory, se ofreció a caminar con Paterson y sostener a su bebé.

“Ella caminó conmigo mientras yo escogía los elementos esenciales necesarios para el día. Ella sostenía en brazos a a mi bebé mientras él se calmaba”, escribió Paterson en el grupo privado de Facebook, Moms of Pearland. “¡Me salvó! Tengo tanto sueño y, aún así, tampoco tengo tiempo para otras cosas. No tenía nada en la casa y tenía que hacer la compra. quedé sin nada. Pensé que no iba a poder, así que u poco de amabilidad y comprensión fueron de gran ayuda”.

Jones-Guillory dijo que se sintió abrumada por la respuesta a su acto de bondad. “Solo estaba tratando de hacer algo bueno de mamá a mamá, porque he estado en esa situación antes”.