Participante de ‘Reto 4 Elementos’ sufre accidente y queda fuera

La competencia extrema ha sido difícil para algunos famosos

Después del terrible accidente que sufrió Gloria Aura en el cuello la semana pasada durante el programa “Reto 4 Elementos“, la participante quedará fuera del equipo de Renovados.

La actriz compartió los detalles de su recuperación, ahora que se encuentra en casa, medicándose y con collarín.

“Tuve un esguince cervical de tercer grado que me impide seguir compitiendo, si me doy otro golpe parecido, esto afectara la médula y me puedo quedar cuadripléjica. De hecho ya se tomó la decisión de que salgo del programa a partir de este lunes”, dijo Aura a Grupo Cantón.

Además agregó: “El doctor me dijo ‘hasta aquí llegaste, tienes que irte a reposar por lo menos un mes, con diez días de collarín’, para que se me vuelvan a enderezar mis cervicales, era demasiado para seguir compitiendo”.

“Reto 4 Elementos” se transmite de lunes a jueves a las 10pm/9c en UniMas.