Video: Atala Sarmiento rompe el silencio y explica razón de su salida de ‘Ventaneando’

La conductora habla sobre los motivos que la dejaron fuera de TV Azteca

Atala Sarmiento al fin rompió el silencio y habló sobre su salida de “Ventaneando” y TV Azteca tras 22 años.

“La única verdadera razón por la cual ya no estoy en el programa obedece estrictamente a una diferencia de contrato“, dijo la periodista de espectáculos en un comunicado desde su cuenta de YouTube.

Sarmiento explicó paso por paso lo que sucedió con las negociaciones de su contrato.

“Hace ocho meses se me entregó un contrato que yo no estuve dispuesta a firmar porque había unos términos en los que estaba de acuerdo“, explicó. “Durante todo este tiempo estuve dialogando con ejecutivos para que ambos llegaremos a un acuerdo“.

Fue cuando Pati Chapoy regresó de su viaje de trabajo a Turquía cuando presionaron a Atala en firmar su contrato.

“El lunes 19 de marzo la señora Pati Chapoy regresó de un viaje a Turquía y en una breve conversación que tuve con ella me dijo que tenía que firmar el contrato y mi plazo para hacerlo era solamente esa semana de lo contrario no podía continuar trabajando en ‘Ventaneando’“, agregó.

“Esa misma semana, el jueves 22 de marzo, fui convocada a una reunión por la directora de talento de TV Azteca y una de las directoras del area de jurídico de la empresa quienes me informaron que la situación era esa misma que tenían instrucciones especificas que firmara el contrato tal y como estaba o que de lo contrario tendría que dejar el programa a partir del lunes 26 de marzo. Se me especifico que había total intransigencia para negociar y que los avances que habíamos tenido habían sido desautorizados a partir de ese momento“.

Tras la negativa de los ejecutivos en negociar la renovación del contrato, Atala se negó a firmar el acuerdo.

“Yo no firmé el contrato y se me dijo que lo que seguía era arreglar mi salida de la empresa de una manera amistosa”, contó. “Ese día hice el programa, inmediatamente sentí mucho la tensión cuando entré al foro y me senté en mi silla. Solo les puedo decir que ha sido el programa más difícil que he hecho en toda mi carrera en la televisión de 22 años“.

Atala explica que el viernes Chapoy la citó a una junta y a su llamado para grabar el programa de ese día y del sábado. A dirigirse a la oficina de su jefa, la productora del “Ventaneando” le informó que la cita se había cancelado, así como su llamado.

La conductora no tuvo oportunidad de despedirse de sus compañeros y del público frente a las cámaras y aprovechó este comunicado en video para hacerlo.

“Para mi es muy importante… que estoy muy agradecida con Pati Chapoy porque ella fue la primera persona que creyó en mi cuando tenía 22 años para desarrollar una carrera en la televisión. Quiero decirle que nunca voy a olvidar los momentos generosos que hubo entre nosotras”, dijo.

“A mis compañeros de “Ventaneando”, Pedro, Daniel, Choco y Mónica Castañeda, decirles que les agradezco mucho por todas las risas que nos echamos durante estos años. Entiendo que están en una posición complicada, se que están haciendo su trabajo y comprendo la postura que tienen que tomar con respeto a mi salida. Quiero desearles con todo el corazón que sean muy felices, que alcancen todos sus sueños y que se sigan divirtiendo haciendo el programa”.

