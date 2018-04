Alfonso Herrera, ¿el responsable del fin de RBD de ‘Rebelde’?

Un pacto entre los integrantes le puso fin al grupo musical

Han pasado 10 años desde la separación del grupo musical RBD que se desprendió de la telenovela “Rebelde“. En su momento causó conmoción ya que estaban en la cumbre del éxito y realizando giras internacionalmente.

Nunca se habló abiertamente sobre como se tomó la decisión de la desintegración de los intérpretes de “Nuestro amor”, pero tras una década parece ser que Alfonso Herrera fue quien le puse fin al grupo.

“El contrato se acababa en 2008 y en 2008 nosotros teníamos que decidir si eso continuaba o eso no continuaba. Yo quería hacer otro tipo de cosas, quería actuar que es algo que a mi me gusta“, expresó el protagonista de la serie “The Exorcist” sobre su anhelo de concentrarse en la actuación y no la música.

Pero fue un pacto entre los integrantes de la banda que ultimadamente se respetó.

“Yo decidí que gracias, pero no gracias. Nosotros teníamos un acuerdo que era ‘o todos coludos, o todos rabones’. Si uno se salía, [RBD] se acababa. Entonces eso se respetó afortunadamente“, concluyó.

¡Mira la entrevista aquí!