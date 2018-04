Héctor Bonilla rechaza ser parte de ‘Mi marido tiene familia 2’

El primer actor fungía como director de la telenovela de Televisa

Héctor Bonilla, rechazó estar en la dirección de la segunda temporada de “Mi marido tiene familia“, el actor compartió los motivos por los cuales le dijo a el productor Juan Osorio, que en esta ocasión no trabajaría con él.

“En este momento estoy haciendo una obra de teatro y cuando Juan me buscó, le dije que no se me hacía ético no poder cumplir con los horarios, honestamente le dije que no podía ser poco profesional en los dos proyectos y como firmé antes de su propuesta el contrato de la obra, pues con la pena no podré estar con ellos”, comentó el actor.

El final de la primera temporada de la producción de Televisa dejó a todos sorprendidos ya que usualmente las series terminan con alegría y mucho amor. En la última escena del proyecto, al personaje de Silvia Pinal le da un malestar y al parecer muere. Será en la secuela cuando el público se entere de que fue lo que pasó con la familia y su personaje.