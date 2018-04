Lo invitó a comer su vecino sin imaginarse que el plato principal era su perro

Un granjero hizo un gran festín para sus vecinos con la carne de la mascota que vive en la casa de al lado

Una historia ha conmovido a un sector de la sociedad de Corea del Sur. Se trata de un hecho perturbador que vivió un granjero por culpa de la persona que vive a lado suyo y su mascota.

Resulta ser que un granjero de 62 años mató al perro de su vecino. Lo cocinó y luego, lo invitó a comer, sin que este supiera que la carne que servirían era la de su fiel compañero. Días después, el granjero confesó lo que había hecho, luego de que otros vecinos le contaran a los dueños del can la atrocidad que este había hecho con el animal.

“Habíamos recorrido toda la ciudad repartiendo folletos con la foto del perro y una recompensa de un millón de wones ($940 dólares). Cuando llegué a la casa del hombre, expresó simpatía, y nos prometió hacernos saber si encontraba al perro… Incluso, invitó a algunos vecinos a compartir una comida con carne de perro, incluido a mi padre, que no aceptó la invitación ya que no come carne de perro”, comentó la hija del dueño del perro.

Ahora, este hombre podría pasar hasta dos años en prisión.