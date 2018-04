Liga MX, fecha 15: América vs. Monterrey, horario y canales de TV

Las Águilas reciben este sábado a Rayados en el estadio Azteca, con el boleto a la liguilla prácticamente en la bolsa

El América no entona el “mea culpa” luego de fallar en el intento de ir al Mundial de Clubes.

“Los muchachos no le quedaron a deber nada a nadie, se entregaron al máximo, reitero, hay veces que se fallan, tuvieron sus oportunidades, el arquero de ellos (Toronto) también tapa dos pelotas, sensacional, también cuenta”, dijo el técnico Miguel Herrera.

“Desafortunadamente no pudimos dar esa alegría, a nosotros y por supuesto a la gente, que es la que nos sigue, nos apoya, y estamos muy agradecidos porque estuvo en el estadio, pero no estamos en deuda con nadie, hoy estamos trabajando para darnos alegría a todos, a nuestra gran afición que es muy importante”.

El América recibe este sábado a Monterrey en el Estadio Azteca, pero sin sentir una presión de compensar a su afición.

“Estamos frustrados, claro, ellos están enojados porque no se consiguió el objetivo, pero pareciera que nosotros somos los culpables de algo, estamos peleando por todas las instancias, también el rival cuenta, las circunstancias que rodean al equipo, pelear en los dos frentes, éramos el único equipo que peleaba dos frentes importantes”, expresó.

Las Águilas no cuentan con los lesionados Henry Martín y Cecilio Domínguez, mientras que Jérémy Ménez jugaría hasta la próxima jornada.

“Igual que la afición nos duele muchísimo, pero si la gente piensa que nos estamos rascando la panza, no nos estamos rascando la panza, estamos peleando dos torneos. Hoy ya quedamos fuera en uno, ni modo, también el rival (Chivas) está fuera en uno, de la misma forma, no pasa nada, qué bueno que están en la Final, ellos hicieron su trabajo, nosotros desafortunadamente no, para ese torneo no llegamos a la conclusión que queríamos, ahora tenemos la conciencia de trabajar para la Liguilla”, mencionó.

NO TE LO PIERDAS

Partido: América vs. Monterrey

Estadio: Azteca

Fecha: sábado 14 de abril

Hora: 10 pm Este / 9 pm Centro / 7 pm Pacífico

Canales de transmisión

México: TDN, Canal 5 Televisa

USA: Univision, fuboTV, Univision NOW, Univision Deportes