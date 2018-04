Abogado de Julián Gil: “No hay ninguna prohibición, en el aspecto legal, de sacarse una foto con su hijo”

"De la parte contraria, la abogada a estado circulando una resolución diciendo que hay una prohibición del juez, en el sentido que no se pueda tomar una foto con su hijo, eso no es cierto"

Mientras en ‘Un Nuevo Día’ Marjorie de Sousa aclaraba y se defendía de lo sucedido el sábado pasado, cuando en la convivencia entre Matías y Julián Gil, su peluquero y amigo no les permitió sacarse una foto, en ‘Despierta América’, el abogado del actor le respondía.

“No hay ninguna prohibición, en el aspecto legal, para Julián sacarse una foto con su hijo”, comenzó diciéndole el licenciado Rodrigo Carmona a Alan Tacher, quien lo entrevistó desde la Ciudad de México.

Aunque luego se supo que el hombre que evitó que Gil se sacara una foto con su hijo, es Rodrigo Cavazos, amigo y estilista de Marjorie, y ella explicó el por qué estaba allí, esto fue lo que dijo el abogado de Julián:

“No sabemos quién sea, tal vez es un chofer que trabaja para la señora de Sousa, definitivamente no es personal del juzgado… Julián se comportó bien porque para como está el proceso hubiera explotado todo, se lo haremos del conocimiento del juzgado porque no hay ninguna prohibición. De la parte contraria, la abogada a estado circulando una resolución diciendo que hay una prohibición del juez, en el sentido que no se pueda tomar una foto con su hijo, eso no es cierto.

En algún momento hubo, en otro juzgado, una prohibición que no se podía publicar ninguna imagen de Matías sin el consentimiento del juzgado, pero eso es obviamente en el sentido de algún reportaje, entrevista, no en una foto del padre con su hijo. Aparte en el juzgado actualmente no hay ninguna prohibición ni siquiera de eso”, continuó explicando el licenciado Carmona.

El abogado de Gil no solo aclaró esto, sino que también informó al show matutino de Univision, que su cliente acaba de ganar la demanda sobre ‘racionamiento del juicio de ADN’.

“El juez al momento de dictar la sentencia consideró que Julián había actuado en contra de la dignidad de Matías, de su hijo, por haber solicitado la prueba de ADN. Ese razonamiento no lo compartimos, apelamos, y un tribunal superior determinó que Julián, al solicitar la prueba y llevar a cabo el juicio, no solo no actuó en contra de la dignidad de Matías, sino que además actuó en el mejor interés del niño, ya que con esto se calla cualquier tipo de rumor porque son personas públicas”, explicó Carmona.

Con respecto de cómo seguirá este juicio, sobretodo en el sentido de la convivencia entre Julián Gil y su hijo, el licenciado quiso dejar claro lo siguiente.

“Hasta que no se dicte sentencia definitiva van a haber este tipo de convivencia. Ahora falta que, un instituto de pediatría, dicte un informe que diga si realmente Matías tiene todos los problemas de salud que dicen que tiene, y ya cuando exista eso, el juez dictará un régimen provisional distinto que podrá ser, que ya lo vea sin supervisión o de la manera que fuera”, concluyó.