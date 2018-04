Nuevo proyecto de ley combatirá el robo de salarios de los conductores de camiones de California

Los minoristas serían responsables solidariamente de las empresas de transporte que no paguen un salario justo

De aprobarse, la ley “Dignity in the Driver’s Seat” haría que los minoristas sean responsables solidariamente de las empresas de transporte que no paguen un salario justo.

Así, los minoristas pagarían si hacen negocios con una compañía de transporte con juicios finales no pagados debido a una demanda por robo de salarios. El proyecto de ley también apunta a compañías que clasifican erróneamente a sus camioneros como contratistas independientes.

Los alcaldes de Long Beach y Los Ángeles apoyan el proyecto de ley.