6 propuestas para reducir la contaminación ambiental en California

Se sopesa prohibir los cigarrillos en las playas, así como los popotes en los restaurantes, a lo largo del estado

A nivel nacional, California se reconoce como líder en el cuidado del medio ambiente. En 2014, por ejempo, el estado se convirtió en el primero en prohibir las bolsas de plástico desechables en los supermercados. Más recientemente, tras el golpe del presidente Donald Trump al Acuerdo de París, California se reafirmó en los objetivos de emisiones más ambiciosos de Estados Unidos y firmó sus propios acuerdos con China.

No obstante, de acuerdo con el estudio “State of the Air 2016”, más de la mitad del “top 10” de urbes más irrespirables, tanto por particulas contaminantes como por niveles de ozono, están en California.

Por ello, varios legisladores californianos han presentado proyectos de ley que buscan cuidar mejor de nuestras playas, calles y parques.

Envoltorio de comida

La SB 1335 requeriría que los contenedores para llevar y otros envases para alimentos y bebidas de un solo uso sean reciclables en agencias estatales y grandes instalaciones estatales. Los envoltorios de alimentos, informó Los Angeles Daily News, son la basura más común en las playas.

Popotes

La AB 1884 prohibiría que los restaurantes ofrezcan pajitas de plástico de un solo uso, a menos que lo solicite el cliente. Algunos restaurantes ya han establecido esta práctica, mientras que otros usan pajitas de papel compostables.

Las pajas de plástico son la quinta basura de playa más común en Estados Unidos, según el Gyres Institute, el cual se dedica a reducir la contaminación ambiental. El análisis del grupo también determinó que la mayoría de popotes proceden de Starbucks.

Microfibras

La AB 2379 requeriría que la ropa hecha de material que sea más de 50% sintética lleve una etiqueta que indique que la prenda despide microfibras de plástico al lavarse. De acuerdo con Science Reports, se encontraron desechos sintéticos en el 25% de los peces y el 33% de los mariscos evaluados en un estudio.

Tapas de botellas plásticas

La AB 2779 requeriría que las tapas de botellas de plástico de un solo uso estén permanentemente atadas a la botella. Las tapas de botellas son la segunda basura de playa más común, de acuerdo con el informe de Gyres Institute. Entre ellas, las tapas de botellas de Coke y Gatorade fueron las más identificadas.

Cigarrillos

La SB 836 prohibiría fumar en las playas estatales. Muchas playas de ciudades y condados ya tienen tales prohibiciones. Después de que el gobernador Jerry Brown vetó una prohibición estatal en la última sesión, los legisladores cambiaron la propuesta para reducir la multa máxima a $25 y permitir que los funcionarios de los parques designen áreas para fumadores.

La AB 2308 prohibiría la venta de cigarrillos con filtros de un solo uso. Según el Ocean Conservancy, las colillas de cigarrillos son el artículo más recolectado en sus limpiezas de playas. Incluso, señala el proyecto de ley, CalTrans estima que cuesta $41 millones anuales para limpiar las colillas de cigarrillos,.

