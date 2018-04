El juego ‘La Migra’ genera debate racial en el Norte de California

Es un controvertido juego de persecución entre "agentes de ICE" y "personas indocumentadas"

En el juego “La Migra” los estudiantes más jóvenes son perseguidos por los más mayores, como si agentes de ICE persiguieran a personas indocumentadas. El debate racial lo rodea.

“Es bastante ofensivo”, dijo Daniel Serna, un padre preocupado. Según él, el problema no es el juego, sino el nombre, que tiene matices políticos y raciales: “¿cómo reaccionaría el distrito si fingieran que eran nazis en busca de judíos o KKK persiguiendo a los negros? Creo que lo verían un poco diferente”.

Pero los alumnos no lo ven así necesariamente: “quiero hacerlo porque es divertido, me gusta divertirme y buscar emoción; no me importa porque también soy hispano”, dijo Elijah Alvarado, un estudiante de la escuela secundaria de Benicia. A su madre tampoco le importa: “creo que es increíble que los niños se reúnan y hagan algo divertido afuera en lugar de jugar videojuegos”, dijo Kristie Alvarado.

“Mi reacción inicial fue ‘sí, pueden ir y correr y pasar un buen rato’, pero cuando escuché algo acerca de que era racista, no estaba muy feliz con eso“, dijo Tina Beatty, una madre que, como el resto de padres, recibió un correo electrónico advirtiendo sobre el juego no autorizado.

Por consiguiente, los estudiantes cambiaron el nombre del juego: “ahora se llama diversión extrema, ¿vale?”, gritó un organizador ante una multitud entusiasta.

La policía de Benicia intensificó las patrullas en busca de conductores imprudentes. Y es que muchos de los estudiantes estaban vestidos de negro corriendo por la ciudad mientras los conductores adolescentes perseguían autos.