Lo que se sabe y no se sabe del dinero

La educación financiera se aprende, y no siempre bien, sobre la marcha. Verifique algunos conceptos

Abril es el mes en el que se incide en educación financiera. Es una materia que no se imparte en las escuelas, se va aprendiendo poco a poco y muchas veces se tiene un conocimiento parcial a pesar de que afecta a lago tan importante como es el dinero de cada uno.

Hace unos días GobankingRates revelaba que muy pocas personas podían responder correctamente a un pequeño test con varias preguntas. Hoy aquí le proponemos otro similar para que usted revise algunos conceptos importantes. Les damos las respuestas correctas a continuación.

1. ¿Qué es el APR?

A. Porcentaje Anual de Retorno de inversión

B. Tasa de Interés Anual

C. Ajuste de Compensación de Precios

La respuesta correcta es la B. Es la Tasa Anual de Interés que se cobra por un préstamo (lo verá en sus tarjetas de crédito) y representa el coste real anual de los fondos en la vida del préstamo. Se puede convertir el APR en un porcentaje diario y entenderlo mejor dividiendo este porcentaje por 365, el número de días. Si su tarjeta tiene un APR del 15%, diariamente tiene un interés de 0.41%. Si se tiene un balance de $1,000, al final del mes se debe $1,013

2. ¿Le penaliza la historia crediticia el hecho de tener bajos ingresos?

A. Verdadero

B. Falso

Falso. El nivel de ingresos no afecta directamente al informe de crédito porque lo que estos reportes valoran es cómo se pagan las deudas no lo que se ingresa para pagar. Se puede tener unos ingresos muy altos pero pagar tarde o mantener altos balances y eso penaliza. Recuerde: pagar a tiempo las deudas, tener menos del 30% de la línea de crédito en uso, el tipo de crédito que se tiene y el número de cuentas son los factores con los que se calcula su calificación crediticia.

3. ¿Qué es Secure Choice Savings Plan?

A. Una forma de invertir en los mercados de valores con resultados positivos garantizados

B. Un plan de ahorro del estado para la jubilación a empleados que no tienen acceso a 401k en su empresa

C. Una tarjeta de crédito que da puntos de descuento cuando se usa para llenar el tanque de gasolina.

La respuesta correcta es la B. Este es un plan de ahorro para pensiones que ya existía en California y ahora se acaba de aprobar en Nueva York. Con él, las empresas que no ofrecen planes de ahorro 401k para sus empleados (normalmente las pequeñas empresas) pueden optar a un programa del estado con una deducción directa del salario por lo que cuesta mucho menos ahorrar. Se trata de un programa de inversión similar al Roth IRA (un plan en el que se retira el dinero cuando llega el momento libre de impuestos) y no tiene costo para el empresario. Es además transferible de un trabajo a otro. Es decir, cuando se deja de trabajar con una empresa esta cuenta sigue al trabajador hasta el siguiente empleo.

4. ¿Cuándo me puedo jubilar asegurándome que me llegará completo el cheque del seguro social?.

A. A partir de los 60 años

B. Cuando ya no se quiere trabajar más o no se encuentra un trabajo.

C. Depende de cuándo nació. Si es después de 1960 a los 67 años.

La respuesta correcta es la C. Se puede jubilar y pedir el cheque del seguro social a los 62 años pero vendrá con recortes de por vida por no haberlo solicitado a la edad completa de jubilación que depende de cuándo se nació. A esa edad llegaron a los 65 años quienes nacieron antes de 1937. Los nacidos entre 1943 y 1954 llegaron a su edad de jubilación completa a los 66 y los nacidos tras 1960 solo cobrarán el cheque cuando cumplan los 67 años de edad. En ciertos años anteriores a 1960 cuentan también los meses tras la fecha del cumpleaños por eso es aconsejable mirar las tablas en la página del Seguro Social.

5. El sobregiro es un servicio del banco que no es obligatorio

A. Verdadero

B. Falso

Verdadero. Es un servicio que le ofrece su banco por cubrir los pagos con tarjeta en caso de que carezca de dinero suficiente en su cuenta. Es un adelanto que le hace la entidad bancaria y por la que le puede cobrar una comisión que puede llegar a ser de $34. Además, si hace varias transacciones sin fondos se le cobrará varias veces y puede ser que se tome un café de $2 que le cueste $36. Se puede pedir no tener este servicio al banco, y en ese caso no se tomará el café. Hay bancos que ligan su cuenta de cheques a la de ahorros para que usted mismo cubra con otra cuenta el pago sin pagar comisión.

6. Un recaudador de deudas puede mandarle a la cárcel por lo que le debe

A. Verdadero

B. Falso

Falso. Es una de las amenazas que a veces se oyen de parte de agentes sin escrúpulos que buscan cobrar una deuda pero no es real y de hecho es ilegal que se lo digan. Los cobradores de deuda no tienen la autoridad de encarcelar o pedir el arresto de nadie por una deuda de consumo. No obstante, sepa que dependiendo de estados si puede ser arrestado por ciertos tipos de deuda, como por ejemplo si debe dinero para mantener a hijos en caso de separación o divorcio, o cuando no se presenta ante la corte en caso de que haya una audiencia relacionada con lo que se debe.