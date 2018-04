El juego entre Rams y Chiefs en México será un ‘Monday Night’

Monday Night Football is coming to Mexico City! #LARams will take on the Chiefs on November 19th at 5:15 PM PT #VamosRams 🇲🇽

¡El juego de Monday Night Football va a la Ciudad de México! Los Rams se enfrentarán a los Chiefs el 19 de noviembre a las 5:15 pm (Pacífico) pic.twitter.com/vzX2mIJ9Yj

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) April 19, 2018