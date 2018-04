Mata a su esposa porque era adicta al Facebook

El hecho ocurrió en India

Un hombre estranguló fatalmente a su esposa en India cansado de la supuesta adicción de la mujer a Facebook y WhatsApp.

Según reportó esta semana Times of India, el sospechoso –identificado como Hariom– dijo que estaba harto que su esposa pasaras horas en el teléfono celular conversando con gente.

El hombre de 35 años que fue arrestado el viernes supuestamente no aguantó que su esposa, de 32, lo ignorara por estar metida en las redes y que no cumpliera con las labores del hogar.

“Nosotros nos casamos en el 2006 y tuvimos dos hijos. Todo estuvo bien en los primeros años y luego le conseguí un teléfono móvil. En los pasados dos años, el teléfono la cambió y empezó a ignorarnos a mí y a los niños. Parecía que los niños y yo habíamos dejado de existir para ella. Ella ya no cocinaba comidas y no hacía las labores de la casa; ella no llevaba a los niños a la escuela y no los ayudaba en las asignaciones. Ella pasaba días y noches en Facebook y WhatsApp”, argumentó el hombre según citado por el referido medio.

De acuerdo con la versión de Hariom, tuvo que enviar a su hija de 8 años y su hijo de 10 a una escuela de internado (boarding school) en Kurukshetra.

Balwant Singh, padre de la mujer identificada como Luxmi, descubrió el cuerpo que yacía en la cama cuando fue a visitar a la pareja el viernes en su vivienda en la ciudad de Gurgaon, cerca de Nueva Delhi.