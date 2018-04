El top 5 de la comedia en Amazon Video para abril de 2018

A reír con Amazon y estas buenas producciones disponibles para usuarios Prime

Amazon Video, uno de los principales servidores de Streaming TV, en medio de su amplia variedad de producciones, incluye algo de comedia. Acá está el top 5 de su selección.

Una serie de seis temporadas, en la que Louis-Dreyfus representa a Selina Meyers, la vicepresidenta del país, quien como es de esperarse se mueve entre la burocracia y las altas esferas de poder.

Una mujer en medio de una comunidad excesivamente conservadora, pasa por un divorcio. La admiración por su esposo parece haberse perdido, él la ha traicionado y ella decide tomar su camino. Su ex pareja tiene un hobbie relacionado con la comedia. Lo que no ha notado es que el talento no está en él, sino en su esposa que al dejarlo se abre camino y alcanza el éxito.

Jemaine Clement y Bret McKenzie cuentan con una alta popularidad entre los comediantes de Nueva Zelanda. Ahora, con este show buscan llegar a conquistar al público norteamericano.

Una serie de 11 temporadas, producida en los años 80’s, pero todavía vista por nuevas generaciones gracias a su buen sentido del humor. Un clásico que toma lugar en un bar de Boston llamado Cheers.

Un recorrido por la genealogía de un hombre muy divertido. Con la actuación de Christopher Guest participante de Best in Show y A Mighty Wind.

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Amazon no ofrece los mismos contenidos en todos los países.