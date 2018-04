Lorenzo Méndez le pide perdón a Chiquis Rivera tras escándalo con exesposa

Primeramente les pido a ustedes una sincera disculpa por lo que esta pasando. Les quiero informar por este medio que se están tomando acciones legales contra esta persona. Les pido de corazón a los medios de comunicación y ustedes paciencia y compresión para dar explicaciones y mi versión de lo sucedido. Tómenlo por hecho que hablare al respecto, limpiare mi nombre que a sido arrastrado por el piso y contestaré todas sus preguntas al momento adecuado y después que mis abogados me lo permitan. A ti Janney Te pido una disculpa por esta locura que esta pasando. Tu sabes cuanto te amo y lo importante que eres en mi vida. Gracias por estar conmigo en estos momentos difíciles. Gracias por ser una dama, una gran mujer, y una excelente persona con mis hijas. No te mereces estar involucrada en este escándalo. Aun así, tengo la bendición de tener tu respaldo. I love you like I’ve never loved before, no other women compares to you. It’s clearer to me than ever. Victoria, Kaitlyn… ❤️Si de algo estoy orgulloso, es ser su Padre. Ustedes saben el Papa que tienen y lo mucho que las amo. SIEMPRE estaré aquí para ustedes de todo a todo. Daddy is going to make things right. A mis compañeros y amigos de esta gran institución… La Original Banda Limón/ LUZ Record Gracias por siempre apoyarme, darme consejos y estar conmigo siempre. Mi familia…sin palabras. GRACIAS 🙏🏼 DIOS ES BUENO, DIOS ES JUSTO Lorenzo Emmanuel Mendez

