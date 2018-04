Un desconocido ayuda a una mujer que viajaba sola con dos niños

La amabilidad nunca está de más

Un hombre se está haciendo muy popular en internet por su amabilidad después de ayudar a una mujer angustiada que viajaba sola con dos niños pequeños por primera vez.

Jessica Rudeen publicó la historia en Facebook, junto con fotos, para agradecer al extraño por mostrarle el tipo de amabilidad y compasión que “nunca había visto en otra persona”.

“Mis primeros vuelos con un bebé y un niño empezaron con un poco de pánico cuando abordamos el avión. Mi bebé de 4 meses estaba gritando y mi hija de 3 años, que estaba emocionada antes de subir al avión, perdió el valor y comenzó a gritar y patalear: “¡Quiero bajar del avión! ¡No quiero ir!” Honestamente, pensé que nos iban a echar del avión. Así que con dos niños perdiendo la cabeza, trataba desesperadamente de calmar la situación. Este hombre tomó al bebé y lo abrazó mientras yo le forzaba el cinturón de seguridad a Caroline, le conseguí su tableta y comenzó su película. Una vez que estuvo tranquila y relativamente calmada, el hombre la distrajo para que yo pudiera alimentar a Alexander. Durante el vuelo, coloreó y vio una película con Caroline, y hablaron de lo que veían por la ventanilla del avión. Al final del vuelo, él era el mejor amigo de Caroline.”

“Sorprendentemente, el hombre también viajaba en el siguiente vuelo, ya que teníamos la misma conexión en Charlotte con Wilmington, una conexión con la que navega con frecuencia para trabajar. Nos ayudó a bajar del avión y nos llevó a la siguiente puerta con Caroline de la mano. Por si eso no fuera suficiente, cambió su asiento en el siguiente vuelo para sentarse en nuestra fila para ayudarnos. Este tipo, Todd, me mostró bondad y compasión que nunca he conocido en otra persona. Su esposa, dijo, tuvo una experiencia similar cuando sus dos hijos eran jóvenes y un extraño le mostró la misma amabilidad “.

En una actualización de su publicación, Jessica dijo que había estado conectada con la esposa de Todd y que esperan reunirse pronto.