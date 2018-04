Noche rioplatense, de la mano de Bajofondo, en el Disney Concert Hall

Cuando toca "Bajofondo", la música es la mejor sorpresa

Bajofondo nace en el sur, bien al sur. Nació en el acorde de un bandoneón que ha sabido perpetuarse en el tiempo y dejar de ser rioplatense para volverse del mundo.

De la mano del argentino Gustavo Santaolalla y del uruguayo Juan Campodónico, la música rioplantense ha golpeado las puertas de entrada de los hogares y la vida de miles de personas que nunca habían sentido vibrar sus cuerpos con la música rioplatense. El mundo entero se rindió a los pies de estos ritmos que se mezclan, se confunden, que entrelazan en las historias de compases que se sienten del pasado pero que éstos músicos han sabido devolverles la vida y su merecido reconocimiento.

La Opinión conversó con Gustavo Santaolalla, uno de los músicos y productores argentinos más importantes del mundo. Ganador de Oscars, Grammys y productor de algunos de los artistas más relevantes y populares de la música alternativa de Latinoamérica y padre de Bajofondo. Nos compartió detalles de la nueva presentación de Bajofondo en el Disney Concert Hall y su nuevo disco “Aura”.

La banda se formó en el año 2004, y desde entonces no ha parado de crecer. A pesar de que sus integrantes no viven en la misma ciudad, todos comparten la pasión por la música de su tierra. “Es una banda de músicos muy atípica, asegura Santaolalla, porque vivimos todos en lugares distintos algunos en Buenos Aires, otros en Montevideo, otros en Los Ángeles. No convivimos todo el tiempo, nos juntamos muy poco, no ensayamos regularmente, nos juntamos para grabar y después para ir de gira y tocar. Tuvimos mucho éxito por eso armamos una banda y tocamos en vivo. Eso lo transformó todo, incluso a la música”.

Resuenan acordes que llegan desde lejos. Fusión de sonidos de aquí, de allá, que incluso parecen ser de otros tiempos pero que llegan mezclados con aires nuevos: “Fuimos cambiando, progresando y sumando estilos. Una característica de Bajofondo es que es ecléctica. Es música que se inspira a través de los oídos y los ojos de rioplatenses. Es una música contemporánea que refleja la genética de urbes como Buenos Aires y Montevideo”.

Bajofondo es tango, murga, milonga y candombe, es rock, es música clásica y electrónica, soul, y jazz y música progresiva y en este nuevo albúm “Aura” también le sumaron folklor, todo esta en su música.

No es sino a través de la música que esta banda trae en sus instrumentos, el candor de su tierra, de eso que hace de Argentina y Uruguay países hermanos.

“Pinta tu aldea y pintaras el mundo. El tema de la identidad, pintando y mostrando un lugar, a través de Bajofondo, porque aunque es muy de un lugar específico, al mismo tiempo se vuelve muy internacionalizable por eso es que con Bajofondo hemos tocado en todo el mundo. Ayuda mucho que nuestra música sea instrumental”.

Los músicos se toman 5 años entre álbum y álbum, por lo que siempre se encuentran frente a desafíos cada nuevo álbum. Con el último disco” Presente” se ganaron 2 premios Grammy’s a “Mejor álbum instrumental y mejor canción alternativa. “Siempre es un desafío hacer un nuevo álbum, y aunque hay muchas cosas que se han incorporado como propias del estilo de la banda, siempre toman riesgos y buscan hacer cosas que los saquen de la zona de confort”.

Gustavo asegura que si bien el nuevo disco tiene la impronta Bajofondo, a la vez es muy distinto.

“En este caso, el concepto o lo que queríamos transmitir, el universo en el que nos queríamos zambullir era imaginarnos un mundo rioplatense pero psicodélico o sea tango psicodélico”.

El disco fue grabado íntegramente en Montevideo: “la banda entera tocando todos en vivo al mismo tiempo y sacando nuestras partes ahí. Llegamos todos con básicas ideas y se fueron armando los temas en el momento. Creando cada uno su parte ahí. Un proceso alucinante”.

Además este músico y compositor argentino, acaba de ser reconocido con un galardón que tal vez no sea reconocido para el mundo entero, pero lo es para su país. La Universidad Nacional de Buenos Aires le otorgó el título de Profesor Honorario de la UBA: “Me parece increíble. Es una de las distinciones que más valoro, quizá porque fue bastante inesperado. Cuando lo vi, vi donde estaba y lo que representaba entendí realmente lo que significaba”.

En cuanto a su presentación en el Disney Concert Hall harán un recorrido por los grandes éxitos de su carrera, pero al mismo tiempo tocarán temas de su próximo disco “Aura”.

Cuándo: Sábado 28 de abril

Hora: 8:00 pm

Dónde: Disney Concert Hall

Compra tus tickets aquí: Bajofondo en Los Ángeles