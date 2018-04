La Banda MS confía en derrotar a los reguetoneros

Intentan mantener su racha en los Premios Billboard

Comprometida con la internacionalización de la música regional mexicana, la Banda MS confía en sus posibilidades de imponerse a “reguetoneros y salseros” en las cuatro categorías de los Premios Billboard de la Música Latina en las que está nominada.

La banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, cuyo nombre proviene de las iniciales de Mazatlán y Sinaloa, “va tomando cada vez más de terreno” y aspira a ganar por cuarto año consecutivo el premio Billboard en la categoría de “Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo.

“Creo que tenemos las mismas o mejores posibilidades que otros años”, dijo en una entrevista telefónica con Efe Oswaldo Silvas, uno de los cantantes de la banda.

Silvas confiesa que, a pesar de estar nominados en tres categorías más, “Top Latin Albums” Artista del Año, Dúo o Grupo, Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo, y Álbum Regional Mexicano del Año, el premio que más les gustaría llevarse es el de artista del año.

Sus rivales en ese premio, cuyos ganadores se darán a conocer con los de las otras categorías en una gala en Las Vegas (Nevada) el 23 de abril, son los jóvenes CNCO, los reguetoneros puertorriqueños Zion & Lennox y los mexicanos Calibre 50.

Aunque los tres últimos años se hayan proclamado vencedores, no se consideran veteranos en estos premios.

“No nos sentimos con tanta experiencia. Cada vez que vamos hay cosas nuevas para nosotros. Estamos todavía en proceso de aprendizaje”, afirma el cantante de la agrupación sinaloense, cuyo último disco “La mejor versión de mí” es el undécimo de su carrera, iniciada en 2003.

Sin embargo, los 15 años de trayectoria de la banda les han dotado de “madurez” en todos los sentidos, algo conseguido con “mucho trabajo, disciplina y dedicación”, y con las ganas, asegura, de seguir 15 años más.

Unas fuerzas que quieren dedicar a seguir reivindicando el género en espacios donde, “entre reguetoneros y salseros”, tienen la “fortuna” de ser una de las únicas bandas.

Su misión es representar el género de la manera “más digna y respetuosa”.

“La música de banda tiene que tomar la responsabilidad. Alguien tiene que tomar el compromiso de llevar este género a otras esferas y países, y creo que a Banda MS nos ha tocado la fortuna de poder hacer eso y representar a México con música de banda en diferentes plataformas como los Premios Billboard”, explica el cantante mexicano.

A juicio de Silvas, no se parecen a ninguno de los grupos con los que están nominados, ni siquiera con los norteños Calibre 50, a los que consideran “originales” por incluir la tuba en su música, aunque alejados de su amplitud instrumental, formada por 16 músicos que incluyen sonidos de trombón, trompeta, clarinete o tarolas (un tipo de tambor).

“Nuestra lucha es lograr algún día que el género de banda se identifique como tal. Creo que en este momento la música de banda es el género más importante en México. Empieza a asomar la cabeza en muchos países. Nos damos cuenta que tenemos fans en todo Centroamérica y Latinoamérica, e incluso en Europa”.

Silvas celebra que la música de MS “está gustando”, pero rechaza que se les considere “taquilleros”.

“Ahora estamos gozando de la mejor etapa de Banda MS, colgamos ‘sold out’ (entradas agotadas) y tenemos los conciertos llenos, pero todo tiene un proceso y no sabemos qué será de la banda en el futuro aún, porque a lo mejor un día ya no somos la más taquillera. No nos gusta catalogarnos con un mote”, argumenta.

El distintivo de MS entre las bandas de música regional mexicana es tratar temas genéricos, que satisfagan todos los gustos y generaciones y excluyan temáticas como la violencia o el menosprecio a la mujer.

En esta línea irá el próximo disco que están preparando y que esperan lanzar entre junio y julio de este año, que se titulará “Con todas las fuerzas”.

Con la agenda repleta de citas entre México y Estados Unidos, están componiendo temas inéditos para construir un álbum “variado”, que incluirá cumbia después de varios años en los que no lo hacían, además de temas rítmicos, rancheras y baladas románticas.

Una fórmula que les ha funcionado y que aseguran que quieren seguir “mientras la gente lo siga permitiendo”.