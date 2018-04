DHS: no estamos aceptando nuevas aplicaciones de DACA

La secretaria de DHS, Kirstjen Nielsen confirmó la postura del gobierno en audiencia en el Congreso

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen dijo que USCIS no está aceptando nuevas solicitudes para el programa de Acción Diferida DACA, luego de que un juez federal dictaminó el martes que el gobierno no ha justificado completamente su decisión de finalizar el programa.

“No estamos aceptando nuevas solicitudes”, dijo Nielsen a la representante demócrata por el estado de Texas, Sheila Lee Jackson, durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes este jueves.

“Estamos cumpliendo con todas las órdenes judiciales, entonces lo que eso significa es que si usted es un destinatario de DACA actualmente registrado, no será deportado. Si ha solicitado la recertificación como individuo de DACA, tampoco será deportado” dijo la secretaria de DHS.

“Si pudieras poner eso por escrito dado que los tribunales indicaron que la finalización del programa fue incorrecta, por qué no aceptas nuevas solicitudes”, preguntó Jackson Lee.

“Para que quede claro, los tribunales no lo han dicho”, explicó Nielsen. “Lo que han dicho los tribunales recientemente en los últimos días es que han pedido al departamento durante los próximos 90 días entregar información adicional. Si descubren que esa información no es suficiente, se reservan el derecho de tomar medidas adicionales”. Ninguna corte me ha ordenado tomar, permitir nuevos destinatarios de DACA “, añadió Nielsen.

Las declaraciones de Nielsen llegan después de que dos casos, uno en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en California y otro en el Distrito Este de Nueva York, dieron como resultado decisiones que ordenaron que USCIS continúe aceptando solicitudes de renovación de los beneficiarios de DACA mientras la cuestión es decidida por los tribunales.

Sin embargo otra decisión emitida este martes por John D. Bates, juez federal en Washington, DC. dio una ventana de 90 días para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entregue al tribunal una explicación más coherente sobre la cancelación del programa.

Si en ese plazo el gobierno de Donald Trump no da una justificación aceptable, entonces el juez anulará la decisión de Trump de eliminar DACA y obligará al gobierno a “aceptar y procesar” tanto la renovación de permisos como nuevas solicitudes de DACA.