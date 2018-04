Marvel busca directoras para la película de la Viuda Negra

Suenan los nombres de Amma Asante, Margaret Betts, Deniz Gamze Erguven, Angela Robinson y Chloe Zhao

Desde que Scarlett Johansson interpretó a la espía Natasha Romanoff en Iron Man 2 (2010), la hemos visto en otras cinco aventuras del universo cinematográfico de Marvel, The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016) y Avengers: Infinity War (2018), a menudo con mayor protagonismo del esperado.

Pero los fans de la Viuda Negra (Black Widow, en inglés) quieren más: quieren a Johansson de cabeza de cartel, lo que además daría lugar a la primera película de Marvel protagonizada por una mujer. Y, dado el éxito que Wonder Woman (2017), de Patty Jenkins, reportó a la competencia (DC), está claro que ha llegado el momento.

La actriz ya ha dado el “sí, quiero”, pero falta saber quién se pondrá tras la cámara. Y parece que Marvel apuesta por una mujer. Pero, ¿quién? Por lo visto, el estudio se ha reunido con Amma Asante (A United Kingdom, 2015), Margaret Betts (Novitiate, 2017), Deniz Gamze Erguven (Mustang, 2015), Angela Robinson (Professor Marston & The Wonder Woman, 2017) y Chloe Zhao (The Rider, 2017), con lo que cualquiera de ellas podría ser la elegida.

Sobra decir que ninguna de las aspirantes está asociada al eminentemente masculino cine de superhéroes.