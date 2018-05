Christian Nodal fue cautivado por una mujer 15 años mayor que él

Le gustan mayores

El cantante de moda en el regional mexicano, Christian Nodal, no teme cortejar a una mujer 15 años mayor que él, ni hacerlo público.

De acuerdo con Diario Basta!, el intérprete de “Adiós Amor” fue cautivado por una locutora de radio en Sinaloa, México, de 34 años.

“Creo que esto del amor es universal y no hay edad que pueda permitir amar a una mujer, yo no me fijo en la edad”, dijo a la publicación mexicana.

Según el citado periódico, Nodal comenzó a seguir a la comunicadora en redes sociales y no pierde la esperanza de cristalizar el romance.

Estas andanzas le han ayudado al sonorense a componer sus canciones de amor. “Me gusta mucho, soy cien por ciento de música, me gusta componer temas en general”.

En un gran momento artístico, Nodal ganó tres premios Billboard: Artista debut del año, Solista regional mexicano y Canción regional mexicano del año.

Por si fuera poco, como figura juvenil está pensando en incursionar en otros ritmos y un dueto con Maluma podría estar cerca, a decir de la admiración que se profesan ambos intérpretes. Incluso el colombiano ha compartido con sus seguidores un video cantando el éxito de Nodal.